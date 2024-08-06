Цена попкорна в российских кинотеатрах выросла на 13%

Средняя стоимость попкорна в российских кинотеатрах выросла на 13% по сравнению с прошлым годом, сообщает аналитический центр "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". Теперь за попкорн посетители платят 331 рубль, что также на 17% дороже, чем в 2022 году. Эту информацию изучила газета "Известия".

В первом полугодии 2024 года средний чек в кинотеатрах составил 726 рублей, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года, и на 20% выше, чем в 2022-м. Основной причиной подорожания стали увеличившиеся затраты на ингредиенты и производство попкорна, хотя уровень цен вырос лишь на 10–12%.

Несмотря на рост цен, интерес к попкорну среди зрителей не угас. Вице-президент сети "КАРО" Ольга Проскурякова отметила, что карамельный попкорн остаётся самым популярным и занимает более 30% от общего объёма продаж. Также она добавила, что, несмотря на подорожание, продажи попкорна в 2024 году выросли по сравнению с 2023 годом благодаря нововведениям и поиску новых вкусов.

Сейчас, по её словам, российское зерно замещает импортное. Доля российского зерна на рынке возросла до 75%, что также подтверждает вице-президент компании "Деловая Русь" Искандер Аминов.