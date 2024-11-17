От квартир до богатых коттеджей: Сколько стоит снять недвижимость на Новый год в Подмосковье

Желающие встретить Новый год за городом уже сейчас занимаются поиском домов, таунхаусов, дач и коттеджей для аренды. Всего в регионе на данный момент доступно около 6,5 тысячи объектов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на популярный сервис по поиску недвижимости.

Так, наибольшее количество предложений наблюдается в Михневе, Домодедове и Деденеве. Цены на аренду достигают максимума с 31 декабря по 2 января, в среднем это 25 тысяч рублей в сутки. Чтобы сэкономить, можно бронировать с 3 по 8 января, когда цена снижена до 20 тысяч рублей за сутки. К слову, пользуются спросом и квартиры.

Самым дорогим предложением является частный дом в Чехове, аренда которого доходит до 600 тысяч рублей в сутки. Этот коттедж площадью 1,5 тысячи «квадратов» включает четыре строения и может разместить до 50 человек. В нём есть бассейн, кинотеатр и другие роскошные удобства.

Коммерческий директор риелторской компании Ирина Ладовцева отметила, что цена аренды зависит от удалённости и размера дома. По её словам, небольшой домик в лесу под Коломной можно арендовать за 10–12 тысяч рублей в сутки, а коттедж на 14 человек с бассейном под Видном стоит уже 25 тысяч рублей.

«Четыре праздничных дня — сто тысяч. Но на семью почти никто не снимает. Обычно скидываются большой компанией: по числу спальных мест», — уточнила эксперт.

Самыми дорогими местами для аренды в Новый год стали Михенево, Истра и Солнечногорск с ценами от 28,5 до 32 тысяч рублей. По экономичности лидируют посёлок им. Воровского, Сергиев Посад и Коломна, где аренда стоит от 13 до 17 тысяч рублей.

В столице средняя цена аренды коттеджа на Новый год составляет 43 тысячи рублей в сутки. Ладовцева уточнила, что много загородных домов доступно в Новой Москве. По её словам, москвичи часто интересуются арендой в соседних регионах, таких как Калужская, Владимирская, Тульская и Рязанская области, так как там дешевле. Например, коттедж под Рязанью можно снять за 10 тысяч рублей в сутки.