Тепло и стильно: Александр Рогов назвал главный тренд этой зимы
Варежки — главный тренд зимнего сезона по мнению стилиста Рогова. Обложка © freepik.com / senivpetro
Стилист Александр Рогов сообщил, что варежки остаются самым модным аксессуаром этой зимы. По его словам, шерстяные рукавички не только стильные, но и практичные, что делает их незаменимым элементом зимнего гардероба.
Рогов в своём телеграм-канале порекомендовал выбирать варежки из вязаных, меховых или текстильных материалов. Это позволит не только сохранить тепло, но и добавить образу индивидуальности. Стилист подчёркивает, что разнообразие фактур даёт возможность подобрать этот шерстяной элемент гардероба к любому стилю одежды.
Так, варежки становятся не только модным трендом, но и практичным дополнением к зимнему гардеробу. Следуя советам экспертов, можно создать стильный и современный образ, который подчеркнёт индивидуальность и сохранит тепло в холодное время года.
Александр Рогов — российский стилист, дизайнер и телеведущий, известный своим участием в проектах, связанных с модой. Он приобрёл популярность благодаря телепередачам, где помогал людям менять их имидж. Рогов стал одним из самых известных стилистов в России и активно работает в индустрии моды, сотрудничая с различными брендами и дизайнерами.
Александр также ведёт активную деятельность в социальных сетях, где даёт советы по стилю и делится модными идеями. Его экспертное мнение помогло многим людям улучшить свою внешность и стать увереннее в себе. В дополнение к работе со знаменитостями и участниками телепередач Александр также занимается развитием собственного бренда.
В то же время другой российский стилист Мария Шеди поделилась своими наблюдениями о цветах в одежде, которые могут визуально старить. По её мнению, пастельные тона, такие как кремовый, бежевый и бледно-розовый, способны ухудшить внешний вид. Шеди также рекомендует осторожно использовать сливовые и серые оттенки, так как они могут «добавить возраст». Ранее стилист Александр Рогов назвал модную и функциональную альтернативу шубе. А Влад Лисовец рассказал, какой головной убор носить этой зимой.