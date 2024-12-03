Тепло и стильно: Александр Рогов назвал главный тренд этой зимы

Стилист Александр Рогов сообщил, что варежки остаются самым модным аксессуаром этой зимы. По его словам, шерстяные рукавички не только стильные, но и практичные, что делает их незаменимым элементом зимнего гардероба.

Рогов в своём телеграм-канале порекомендовал выбирать варежки из вязаных, меховых или текстильных материалов. Это позволит не только сохранить тепло, но и добавить образу индивидуальности. Стилист подчёркивает, что разнообразие фактур даёт возможность подобрать этот шерстяной элемент гардероба к любому стилю одежды.

Так, варежки становятся не только модным трендом, но и практичным дополнением к зимнему гардеробу. Следуя советам экспертов, можно создать стильный и современный образ, который подчеркнёт индивидуальность и сохранит тепло в холодное время года.

Александр Рогов — российский стилист, дизайнер и телеведущий, известный своим участием в проектах, связанных с модой. Он приобрёл популярность благодаря телепередачам, где помогал людям менять их имидж. Рогов стал одним из самых известных стилистов в России и активно работает в индустрии моды, сотрудничая с различными брендами и дизайнерами.