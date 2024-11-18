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18 ноября, 19:01

Стилист Александр Рогов назвал модную и функциональную альтернативу шубе

Стилист Александр Рогов. Обложка © YouTube / ROGOV LIVE

Стилист Александр Рогов. Обложка © YouTube / ROGOV LIVE

Стилист и телеведущий Александр Рогов, известный по шоу «Модный приговор», поделился с подписчиками своего телеграм-канала новой рекомендацией. По мнению эксперта, новым актуальным аксессуаром сезона станет меховая манишка. Стилист считает, что такой необычный аксессуар не только добавит изюминку в образ, но и согреет в холодную погоду.÷

Рогов подчеркнул, что меховая манишка — это функциональная альтернатива традиционным шубам, которые многие считают чрезмерным предметом одежды. Манишка отлично сочетается с пальто, кожаными тренчами, жакетами и пуховиками. С ней легко создать модный и удобный зимний лук. «Этот классный и функциональный аксессуар не только украсит ваш образ, но и не даст вам замерзнуть этой зимой», — отметил стилист.

Помимо меховой манишки, Рогов назвал ещё один тренд предстоящего зимнего сезона — красные перчатки. Стилист считает, что такой акцентный аксессуар сделает базовый образ особенным.

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Александра Журавская
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