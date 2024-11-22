Стилист Рогов о наряде певицы Алсу: «Будто обслуживающий персонал»

Российский стилист Александр Рогов раскритиковал наряд певицы Алсу, в котором она появилась на праздновании дня рождения телеканала «Муз-ТВ». Обсуждение состоялось на платформе ROGOV TV в беседе с моделью Марией Миногаровой, а видео доступно в соцсети «ВКонтакте».

Для мероприятия Алсу выбрала приталенный чёрный жилет на пуговицах, облегающую макси-юбку того же цвета и белую манишку. Образ дополнили высокие перчатки и узкий галстук. Однако, по мнению Рогова, такой ансамбль стал неудачным выбором для певицы. Стилист сравнил наряд с одеждой официантки, отметив, что он напоминает форму обслуживающего персонала. «Это не переход на личности, но как будто обслуживающий персонал. Словно она должна была нести поднос с шампанским и его раздавать», — прокомментировал эксперт.

Рогов подчеркнул, что образ не соответствует современным модным тенденциям и не подчёркивает индивидуальность исполнительницы. Несмотря на это, Алсу продолжает оставаться одной из ярких фигур на российской эстраде, привлекая внимание как поклонников, так и критиков.

Ранее, в августе, певица также оказалась в центре внимания российской обозревательницы и светской львицы Божены Рынски. На исполнительнице были прозрачный топ и джинсы. Журналистка оценила внешний вид Алсу, выразив своё мнение фразой «буфера в районе талии». Также она добавила, что в настоящее время возникла мода на миниатюрный бюст. Такие обсуждения подчёркивают, насколько значимым элементом публичного имиджа остаётся выбор одежды для знаменитостей, особенно в контексте светских мероприятий.