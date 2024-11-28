Горчичный, фуксия, кремовый: Назван способ стремительно состариться с помощью цвета одежды

Холодные серые и бледные постельные тона, жёлтый и горчичный, сливовый и фуксия, а также чёрный цвет в одежде способны накинуть человеку лишние годы, уверена стилист Мария Шеди. По её словам, цвет является мощным инструментом формирования имиджа. Особенно он влияет на портретную зону лица, где оттенки могут как подчеркивать, так и скрывать особенности.



Эксперт подчеркнула, что нет совершенно плохих цветов, однако для каждого конкретного человека существуют оттенки, которые могут негативно отразиться на возрасте. Например, бледно-пастельные тона, такие как кремовый и бежевый, способны сделать лицо уставшим и невыразительным.

Холодные серые и сине-серые оттенки могут подчеркнуть морщины и привести к тусклости кожи, особенно если она имеет тёплый подтон. Сливовые цвета могут сделать черты лица жёстче, особенно в одежде с высоким горлом. Поэтому стилист рекомендует выбирать более тёплые оттенки.

Фуксия, по её словам, выделяют все несовершенства кожи. Жёлтый и горчичный подчёркивают желтизну кожи и зубов, что также может добавить лишних лет. Кроме того, классический чёрный цвет может сделать светлую кожу бледнее и выделить морщины.

«Тем, кто обожает чёрный и всё же хочет носить его в портретной зоне, советую смягчать его какими-либо яркими акцентами. Скажем, можно покрасить губы в красный цвет или сделать макияж глаз с контрастными насыщенными тенями», — рекомендовала собеседница «Москвы 24».