Стилист перечислила ошибки в образах «экстравагантного фрика» Прохора Шаляпина
Стилист Тарновецкая: Шаляпин ошибается, выбирая образы с большим обилием принтов
Прохор Шаляпин. Фото © АГН «Москва» / Василий Кузьмичёнок
В новом интервью Прохор Шаляпин раскритиковал внешний вид некоторых коллег, сравнив их с папуасами. При этом себя исполнитель считает эталоном стиля, с чем не согласилась эксперт Юлия Тарновецкая. По её мнению, артист совершает ошибку, выбирая образы с большим обилием принтов и ярких деталей. В беседе с порталом «Страсти» стилист заявила, что Шаляпин выглядит несерьёзно.
Прохор Шаляпин. Фото © Telegram / Прохор Шаляпин
«Не понимаю, почему он себя называет эталоном стиля. Не совсем это подходит к его образу жизни. <…> Возможно, он подбирает образ экстравагантного фрика, который не похож на социум, на общество, но не во всех костюмах он выглядит актуально. Для меня это ассоциируется с шутовством», — отметила Тарновецкая.
По мнению стилиста, Шаляпину больше подошли бы более сдержанные образы. Она посоветовала певцу сочетать рубашки с цветочными принтами из модных домов Италии и Франции с чем-то консервативным. Эксперт считает, что артисту подойдут смокинги и классические костюмы светлых оттенков, поскольку у него мягкие черты лица и яркая улыбка.
Ранее Прохор Шаляпин вступился за трудящихся россиян. В беседе с Life.ru он призвал не только отменить предновогоднюю шестидневку в декабре, но и в целом урезать рабочий день. Однако в Госдуме не готовы объявить даже 28 декабря выходным днём не то, что всю неделю. По словам Светланы Бессараб, 28 декабря будет рабочим днём вместо 30-го. Если бы этого не случилось, мы бы отдохнули в субботу и воскресенье, 28 и 29 декабря, а в понедельник, 30 декабря, вышли бы на работу.