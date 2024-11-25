Стилист перечислила ошибки в образах «экстравагантного фрика» Прохора Шаляпина

В новом интервью Прохор Шаляпин раскритиковал внешний вид некоторых коллег, сравнив их с папуасами. При этом себя исполнитель считает эталоном стиля, с чем не согласилась эксперт Юлия Тарновецкая. По её мнению, артист совершает ошибку, выбирая образы с большим обилием принтов и ярких деталей. В беседе с порталом «Страсти» стилист заявила, что Шаляпин выглядит несерьёзно.

Прохор Шаляпин. Фото © Telegram / Прохор Шаляпин

«Не понимаю, почему он себя называет эталоном стиля. Не совсем это подходит к его образу жизни. <…> Возможно, он подбирает образ экстравагантного фрика, который не похож на социум, на общество, но не во всех костюмах он выглядит актуально. Для меня это ассоциируется с шутовством», — отметила Тарновецкая.

По мнению стилиста, Шаляпину больше подошли бы более сдержанные образы. Она посоветовала певцу сочетать рубашки с цветочными принтами из модных домов Италии и Франции с чем-то консервативным. Эксперт считает, что артисту подойдут смокинги и классические костюмы светлых оттенков, поскольку у него мягкие черты лица и яркая улыбка.