Почему мандарины стали символом Нового года в СССР: История любимой с детства традиции

Новогодний стол в России без мандаринов — как ёлка без гирлянд. Эти оранжевые плоды ассоциируются у нас с праздником так же, как шампанское или хлопушки. Но как вышло, что именно мандарины, а не яблоки или груши стали символом зимнего торжества? Давайте разберёмся: откуда к нам пришёл этот фрукт, почему именно в СССР он стал частью новогодней традиции и что об этом думают в других странах.

Немного об истории: как мандарины попали в Россию

История мандаринов на новогоднем столе. Фото © ТАСС / Николай Гынгазов

Считается, что родина мандаринов — Китай. Там их выращивали на протяжении нескольких тысяч лет. А вот европейцы познакомились с этим фруктом только в XIX веке. В Россию мандарины привезли из Европы к концу XIX века, и сначала это была большая редкость. Представьте себе: тогда они считались такой же экзотикой, как сейчас папайя или драконий фрукт. Массово мандарины появились у нас благодаря тёплым регионам Кавказа. Абхазия, Грузия, Краснодарский край — вот где начиналась дорога мандаринов на советский рынок. Однако для большинства людей эти плоды по-прежнему оставались роскошью, доступной лишь на праздники. И тут в игру вступил Советский Союз.

Советский Новый год и мандариновый бум

Празднование Нового года в СССР долгое время находилось на периферии официальных торжеств. До 1930-х годов этот праздник практически не отмечали. Ёлки объявляли буржуазным пережитком, и только в 1935 году Новый год вновь обрёл официальную поддержку. Вместе с этим в дома советских граждан вернулись ёлки, игрушки и праздничные застолья. И вот здесь мандарины заняли своё место. Почему? Ответ прост: зимой выбор фруктов был ограничен.

Дефицитный, но любимый фрукт

Мандарины и Новый год: как всё начиналось. Фото © Shutterstock / FOTODOM / mahbub04047

Из местного урожая в ходу оставались лишь яблоки да клюква, а мандарины — хоть и импортный, но стабильный товар. С конца 1950-х их начали завозить в огромных количествах из Абхазии. Новый урожай совпадал по времени с декабрьскими поставками, что делало мандарины идеальным дополнением к праздничным покупкам. Спрос был огромным. Люди стояли в очередях, чтобы получить заветный килограмм золотых цитрусовых. Аромат их наполнял дома, становясь символом не только Нового года, но и зимы в целом.

Мандарины как символ детства

Для многих из нас мандарины — это не просто фрукт. Это вкус праздника и воспоминание о детстве. Советский ребёнок ждал праздника не только ради подарков, но и ради мандаринов. Их дарили в школах, клали в подарочные наборы от родителей и организаций. Зачастую эти яркие оранжевые плоды были единственным доступным экзотическим лакомством. Аромат мандаринов превращался в неофициальный аромат праздника. Это чувство так глубоко укоренилось в нашей культуре, что даже спустя десятилетия, когда на полках супермаркетов можно найти любые фрукты круглый год, мы всё равно возвращаемся к мандаринам в декабре.

Почему мандарины остались символом Нового года

Советские традиции: почему мы любим мандарины. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Сегодня, в эпоху глобализации, мандарины давно перестали быть редкостью. Они продаются круглый год, и выбор цитрусовых заметно расширился. Но всё равно в декабре мы покупаем именно их. Почему? Секрет в привычке и ностальгии. Мандарины не просто украшение стола, а часть ритуала. Их цвет напоминает о солнечных днях, а вкус поднимает настроение даже в самый морозный день. Это пример того, как история и традиции переплетаются, формируя наши привычки.

В каких ещё странах любят мандарины и Новый год

Кагами мочи — японская мандариновая традиция на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Spica_pic

Если вы думаете, что любовь к мандаринам — исключительно российская черта, то спешим вас удивить. Этот фрукт ценят и за пределами нашей страны. В Китае мандарины символизируют богатство и удачу. Их дарят в качестве подарков на китайский Новый год, веря, что это привлечёт успех. В Италии мандарины тоже ассоциируются с праздником. Там их используют для приготовления десертов и даже ликёров. В Японии есть своя интересная традиция. На Новый год в доме обязательно ставят декоративную композицию — кагами мочи. Это два рисовых пирожка, украшенных сверху мандарином. Фрукт символизирует вечную молодость и долголетие.

Итог: мандарин как часть культуры

Мандарины прошли длинный путь от экзотической диковинки до неотъемлемой части новогоднего праздника. Это не просто фрукт, а культурный символ, который объединяет поколения. Они напоминают о нашем прошлом, о детстве, о времени, когда счастье заключалось в простых радостях.

Как мандарины покорили Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paralisart