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27 декабря, 12:50
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Зарубежные СМИ отреагировали более чем 200 статей на ролик RT о замерзающих европейцах

Более 200 статей появилось в западных СМИ о ролике телеканала RT, который пожелал европейцам счастливого "русофобского" Рождества. Об этом пишет телеграм-канал "RT на русском".

Так, например, журнал Newsweek написал: "На российском государственном телеканале транслировали послание для жителей Европы о "русофобском" Рождестве", а газета Daily Mail заявила, что таким странным видеообращением президент РФ Владимир Путин "поглумился над Европой".

Издание New York Post сообщило читателям, что RT предрекает Европе тяжёлое Рождество "в зловещей рекламе", а французский BFM TV заявил следующее: "Российский телеканал использует Рождество как объект антиевропейской пропаганды". Кроме того, подчеркнул RT, более 450 российских и зарубежных телеграм-каналов разместили у себя записи про этот ролик. С момента выпуска общее количество просмотров видео составило 8,5 миллиона.

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Ранее Лайф писал, что RT поздравил жителей Европы с Рождеством видео про "сказку о хомячке". В ролике авторы сравнили три Рождества — в 2021-м, 2022-м и 2023 году. По сюжету европейская семья отмечает Рождество в условиях энергокризиса с помощью хомяка, который в этот момент бегает в колесе.

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RT

Светлана Оперук

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