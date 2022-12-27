Зарубежные СМИ отреагировали более чем 200 статей на ролик RT о замерзающих европейцах

Более 200 статей появилось в западных СМИ о ролике телеканала RT, который пожелал европейцам счастливого "русофобского" Рождества. Об этом пишет телеграм-канал "RT на русском".

Так, например, журнал Newsweek написал: "На российском государственном телеканале транслировали послание для жителей Европы о "русофобском" Рождестве", а газета Daily Mail заявила, что таким странным видеообращением президент РФ Владимир Путин "поглумился над Европой".

Издание New York Post сообщило читателям, что RT предрекает Европе тяжёлое Рождество "в зловещей рекламе", а французский BFM TV заявил следующее: "Российский телеканал использует Рождество как объект антиевропейской пропаганды". Кроме того, подчеркнул RT, более 450 российских и зарубежных телеграм-каналов разместили у себя записи про этот ролик. С момента выпуска общее количество просмотров видео составило 8,5 миллиона.