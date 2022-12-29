Агутин и Варум появились вместе на публике на фоне слухов о разводе

Российский певец Леонид Агутин впервые за долгое время появился на публике с супругой Анжеликой Варум на фоне слухов о разводе. Звёздная пара посетила отчётный концерт, состоявшийся в Международной академии музыки, которую основал отец артиста — Николай Агутин. Таким образом 54-летний музыкант продемонстрировал недоброжелателям, что в семейной жизни у него всё хорошо.

Как заявил Агутин в телеграм-канале , он очень гордится отцом, который занимается важным и ответственным делом. Также певец анонсировал новый набор в академию для всех желающих.

Ранее Лайф сообщал, что Агутин опроверг слухи о разводе с Варум. До этого в соцсетях вирусились сообщения о том, что певец якобы новым треком, где есть строчки "Это последний трек о тебе, ведь я никто для тебя теперь", намекал на расставание с женой. Напомним, в июле этого года звёздная пара отметила 22-летие совместной жизни.