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29 декабря, 13:50

Агутин и Варум появились вместе на публике на фоне слухов о разводе

<p>Агутин в компании супруги Анжелики и отца Николая. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/agutin_leonid/1556" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Леонид Агутин</a></p>

Агутин в компании супруги Анжелики и отца Николая. Обложка © Telegram / Леонид Агутин

Российский певец Леонид Агутин впервые за долгое время появился на публике с супругой Анжеликой Варум на фоне слухов о разводе. Звёздная пара посетила отчётный концерт, состоявшийся в Международной академии музыки, которую основал отец артиста — Николай Агутин. Таким образом 54-летний музыкант продемонстрировал недоброжелателям, что в семейной жизни у него всё хорошо.

Как заявил Агутин в телеграм-канале, он очень гордится отцом, который занимается важным и ответственным делом. Также певец анонсировал новый набор в академию для всех желающих.

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Ранее Лайф сообщал, что Агутин опроверг слухи о разводе с Варум. До этого в соцсетях вирусились сообщения о том, что певец якобы новым треком, где есть строчки "Это последний трек о тебе, ведь я никто для тебя теперь", намекал на расставание с женой. Напомним, в июле этого года звёздная пара отметила 22-летие совместной жизни.

Наталья Исакова

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