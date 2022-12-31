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31 декабря, 09:33

Шойгу: Новый год сегодня — символ наших надежд на мирное будущее

Шойгу поздравил российских военных с Новым годом и заявил о неотвратимости победы

Российских военнослужащих поздравил с Новым годом министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он заявил о том, что в этом году праздник является символом "наших надежд на мирное будущее".

Поздравление с Новым годом от Сергея Шойгу. Видео © Telegram / Минобороны России

"Предстоящий новогодний праздник остаётся не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее. <...> В наступающем году хочу всем [военным] пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, — неотвратима", — сказал он.

По словам Шойгу, страна встречает Новый год в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть историю страны и её великие достижения. Например, сносят памятники победителям фашизма и возвышают военных преступников, отменяют всё российское.

"Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции", — отметил министр.

Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

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Военнослужащие РФ сегодня защищают не только историю страны, но и её светлое будущее, считает он. Он поблагодарил военных за мужество и героизм в борьбе с неонацизмом. Отдельную благодарность он выразил медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям, волонтёрам, а также родственникам военных.

Ранее Лайф сообщал о том, что кохомский Дед Мороз поздравит с Новым годом военных и более 20 тысяч детей на территории новых регионов России.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Суриков

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