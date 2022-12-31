Шойгу: Новый год сегодня — символ наших надежд на мирное будущее
Шойгу поздравил российских военных с Новым годом и заявил о неотвратимости победы
Российских военнослужащих поздравил с Новым годом министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Он заявил о том, что в этом году праздник является символом "наших надежд на мирное будущее".
Поздравление с Новым годом от Сергея Шойгу. Видео © Telegram / Минобороны России
"Предстоящий новогодний праздник остаётся не только доброй народной традицией, но и приобретает более глубокий смысл, являясь символом наших надежд на мирное будущее. <...> В наступающем году хочу всем [военным] пожелать богатырского здоровья, твёрдости духа, надёжных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша победа, как и Новый год, — неотвратима", — сказал он.
По словам Шойгу, страна встречает Новый год в сложной военно-политической обстановке, когда пытаются перечеркнуть историю страны и её великие достижения. Например, сносят памятники победителям фашизма и возвышают военных преступников, отменяют всё российское.
"Геройски выполняя боевые задачи по защите национальных интересов и безопасности России, вы встречаете наступающий Новый год вдали от своих родных, решая сложнейшие задачи в ходе специальной военной операции", — отметил министр.
Военнослужащие РФ сегодня защищают не только историю страны, но и её светлое будущее, считает он. Он поблагодарил военных за мужество и героизм в борьбе с неонацизмом. Отдельную благодарность он выразил медикам, работникам оборонно-промышленного комплекса, строителям, волонтёрам, а также родственникам военных.
Ранее Лайф сообщал о том, что кохомский Дед Мороз поздравит с Новым годом военных и более 20 тысяч детей на территории новых регионов России.
Telegram / Минобороны России