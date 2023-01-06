7 маленьких хитростей, которые помогут привлечь к себе внимание в любой ситуации

Эффектная внешность — только половина успеха. Чтобы по-настоящему привлекать внимание людей, мало просто отлично выглядеть. Но и без этого не обойтись. Собрали самые эффектные способы самовыражения и притяжения взглядов и готовы поделиться хитростями, как в любой компании всегда оказываться в центре внимания.

Цвет вашей одежды

Важно выбирать правильный цвет одежды, чтобы не оттолкнуть людей сразу. Фото © Unsplash

Порой не столь важно, что вы на себя надели, сколько каких оттенков. Цвет сильно влияет на психику человека. Есть оттенки, которые располагают к себе и притягивают, например холодные. А есть и такие, которые дают собеседникам невербальные сигналы, что перед ними личность агрессивная и лучше к ней просто так не подходить. Поэтому, если хотите произвести приятное впечатление, привлечь внимание и понравиться людям, на первую встречу лучше надевать что-то нейтральное, но с яркими акцентами. Такой образ презентует вас как человека стильного. А на свидание не стоит рядиться в одежду этих цветов, ведь они отталкивают мужчин.

Поставленный голос и грамотная речь

Ничто так сильно не привлекает и не выделяет из общей массы, как поставленная и грамотная речь, спокойная интонация и красивый голос. Всем нравится слушать тех, кто говорит без употребления слов-паразитов, уверенно, с правильным ударением, не тараторит. Можно потренироваться дома: например, записать себя на диктофон, а затем послушать, что и как вы говорите. Устраните недостатки, и тогда ваш голос может стать отличным инструментом по привлечению внимания.

Притвориться, что с человеком вы уже знакомы

В течение трёх секунд после визуального контакта уверенно подойдите к объекту вашего внимания. Фото © Unsplash

Небольшая психологическая хитрость, которую можно использовать, если хотите сразу наладить общение с определённым человеком. В течение трёх секунд после визуального контакта уверенно подойдите к объекту вашего внимания и начните разговор. Фишка в том, что человек не успеет за такой короткий промежуток обработать информацию и с большей вероятностью последует за вами.

Неожиданное появление

Согласитесь, когда все ведут себя одинаково и выглядят похоже, трудно за кого-то зацепиться взглядом. А вот если появление будет сопровождаться элементом неожиданности, на человека точно обратят внимание и запомнят. Не нужно спускаться на тросе с крыши или прыгать в фонтан, но небольшая оригинальность не повредит.

Открытость и отсутствие зажимов

Если хотите привлечь к себе внимание, будьте готовы его получить и достойно выстоять. Ошибка многих заключается в том, что они морально не готовы к этому. Люди будут вас рассматривать, следить за словами и действиями. Чтобы не потерять их интерес, нужно оставаться к этому открытым и не зажиматься или пытаться спрятаться. Если пока уверенности в себе не хватает, её всегда можно взращивать.

Позитивное мышление

Ещё одна хитрость, которая поможет всегда оставаться на виду и отличаться от других, — позитивный настрой и хорошее настроение. Фото © Unsplash

Ещё одна хитрость, которая поможет всегда оставаться на виду и отличаться от других, — позитивный настрой и хорошее настроение. Люди тянутся к тем, кто часто смеётся, наслаждается тем, что делает, а не постоянно жалуется на всё вокруг или ходит с недовольным выражением лица. Создайте положительные воспоминания о себе, и тогда вас запомнят надолго.

Готовность выражать собственное мнение