10 уморительных фото юмористов, которые найдут способ приколоться даже над статуями

Хотелось бы обратить внимание на работу модели. Только посмотрите на эти эмоции, работа с реквизитом — идеально... смешно.

Фото © Twitter / funnystatuee

Похоже, забор вокруг статуй поставили не просто так...

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"В хоккей играют настоящие мужчины"... А ненастоящие мужчины, из меди, избивают прохожих

Фото © Twitter / funnystatuee

"А вы, молодой человек, пойдёте со мной"

Фото © Twitter / funnystatuee

Странно, что эта фотография сделана не в России...

Фото © Twitter / funnystatuee

"Эй, мистер! Поаккуратнее с приветствиями. А то уже зубов не осталось"

Фото © Twitter / funnystatuee

"На меня оказывается сильнейшее давление"... Остаётся надеяться, что младшего вызволить в итоге получилось

Фото © Twitter / funnystatuee

Пошло? Возможно. Но никто не говорит, что это не смешно

Фото © Twitter / funnystatuee

И вот поэтому, ребята, вы оставляете подписи о том, что прошли инструктаж по технике безопасности

Фото © Twitter / funnystatuee

Ты можешь быть каким угодно отцом-основателем, но подростки со школьной экскурсии всё равно найдут способ поиздеваться над статуей в твою честь