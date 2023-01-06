10 уморительных фото юмористов, которые найдут способ приколоться даже над статуями
Юморист — это не работа, это состояние души. Собрали 10 кадров с шутниками, которые не могут пройти спокойно даже мимо статуй. Впрочем, их не в чем винить. Получается-то смешно...
Хотелось бы обратить внимание на работу модели. Только посмотрите на эти эмоции, работа с реквизитом — идеально... смешно.
Похоже, забор вокруг статуй поставили не просто так...
"В хоккей играют настоящие мужчины"... А ненастоящие мужчины, из меди, избивают прохожих
"А вы, молодой человек, пойдёте со мной"
Странно, что эта фотография сделана не в России...
"Эй, мистер! Поаккуратнее с приветствиями. А то уже зубов не осталось"
"На меня оказывается сильнейшее давление"... Остаётся надеяться, что младшего вызволить в итоге получилось
Пошло? Возможно. Но никто не говорит, что это не смешно
И вот поэтому, ребята, вы оставляете подписи о том, что прошли инструктаж по технике безопасности
Ты можешь быть каким угодно отцом-основателем, но подростки со школьной экскурсии всё равно найдут способ поиздеваться над статуей в твою честь
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Twitter / funnystatuee