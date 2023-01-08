10 вещей, которым не нужен плащ-невидимка, ведь они сами по себе отлично маскируются
Чтобы слиться с окружением, иногда никакой камуфляж не нужен. Достаточно обзавестись парой отражающих поверхностей и просто ждать. Собрали 10 фото, которые это доказывают на 100%.
"Это здание кажется прозрачным из-за отражения", — silvercoated1.
Фото © Reddit / silvercoated1
"Железный стакан в миске выглядит прозрачным", — Gabenman.
Фото © Reddit / Gabenman
"Если поставить на столешницу у меня дома серебряный слиток, он будет казаться прозрачным", — ligmatidz.
Фото © Reddit / ligmatidz
"Из-за отражений эта монета выглядит прозрачной", — ZotuX.
Фото © Reddit / ZotuX
"Фокус с исчезновением ведра", — 1_Snail.
Фото © Reddit / 1_Snail
"С такого ракурса все здания словно прозрачные", — Headtenant.
Фото © Reddit / Headtenant
"Балку основания навеса зачем-то оббили зеркальным материалом, и поэтому её сложно заметить. Осторожнее!" — Piruh.
Фото © Reddit / Piruh
"На самом деле они непрозрачные. И слава богу!" — carrotsaregreat.
Фото © Reddit / carrotsaregreat
"Видите дорожный знак на столбе? А он есть", — higaboo.
Фото © Reddit / higaboo
"Этот лыжник просто идеально вписался в горный пейзаж. Настолько, что штаны кажутся невидимыми", — Randomd0g.
Фото © Reddit / Randomd0g
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Reddit / silvercoated1, ligmatidz