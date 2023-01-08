"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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8 января, 09:00

10 вещей, которым не нужен плащ-невидимка, ведь они сами по себе отлично маскируются

Чтобы слиться с окружением, иногда никакой камуфляж не нужен. Достаточно обзавестись парой отражающих поверхностей и просто ждать. Собрали 10 фото, которые это доказывают на 100%.

"Это здание кажется прозрачным из-за отражения", — silvercoated1.

Фото © Reddit / silvercoated1

Фото © Reddit / silvercoated1

"Железный стакан в миске выглядит прозрачным", — Gabenman.

Фото © Reddit / Gabenman

Фото © Reddit / Gabenman

"Если поставить на столешницу у меня дома серебряный слиток, он будет казаться прозрачным", — ligmatidz.

Фото © Reddit / ligmatidz

Фото © Reddit / ligmatidz

"Из-за отражений эта монета выглядит прозрачной", — ZotuX.

Фото © Reddit / ZotuX

Фото © Reddit / ZotuX

"Фокус с исчезновением ведра", — 1_Snail.

Фото © Reddit / 1_Snail

Фото © Reddit / 1_Snail

"С такого ракурса все здания словно прозрачные", — Headtenant.

Фото © Reddit / Headtenant

Фото © Reddit / Headtenant

"Балку основания навеса зачем-то оббили зеркальным материалом, и поэтому её сложно заметить. Осторожнее!" Piruh.

Фото © Reddit / Piruh

Фото © Reddit / Piruh

"На самом деле они непрозрачные. И слава богу!" carrotsaregreat.

Фото © Reddit / carrotsaregreat

Фото © Reddit / carrotsaregreat

"Видите дорожный знак на столбе? А он есть", — higaboo.

Фото © Reddit / higaboo

Фото © Reddit / higaboo

"Этот лыжник просто идеально вписался в горный пейзаж. Настолько, что штаны кажутся невидимыми", — Randomd0g.

Фото © Reddit / Randomd0g

Фото © Reddit / Randomd0g

Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

Сова настолько идеально замаскировалась под дерево, что найти её на этом фото смогут единицы

Обложка ©

Reddit / silvercoated1, ligmatidz

Сергей Трофимов

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