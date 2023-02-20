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20 февраля, 16:12

Китай поддерживает российскую резолюцию в Совбезе ООН о подрыве "Северных потоков"

Пекин одобряет и поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН, в которой призывается создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил постпред Китая Чжан Цзюнь.

"Да, конечно", коротко ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат назвал легитимным требование Москвы о тщательном расследовании инцидента. Посол подчеркнул, что Китай выступает за обсуждение этой темы в Совбезе, а также надеется на "осуществление соответствующих действий для того, чтобы гарантировать наличие чёткой картины о том, что произошло", и привлечение причастных к теракту к ответственности.

Китай предупредил Германию о риске повторения диверсий как на "Северных потоках"

Китай предупредил Германию о риске повторения диверсий как на "Северных потоках"

Ранее сообщалось, что российская делегация представила в Совете Безопасности ООН резолюцию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Проект предполагает участие независимых юристов в установлении виновных. Документ призывает выявить исполнителей, заказчиков и сообщников теракта.

Обложка ©

Getty Images / Swedish Coast Guard Handout

Татьяна Миссуми
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