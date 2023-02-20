Китай поддерживает российскую резолюцию в Совбезе ООН о подрыве "Северных потоков"

Пекин одобряет и поддерживает проект российской резолюции в Совбезе ООН, в которой призывается создать комиссию по расследованию диверсии на "Северных потоках". Об этом заявил постпред Китая Чжан Цзюнь.

"Да, конечно", — коротко ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Дипломат назвал легитимным требование Москвы о тщательном расследовании инцидента. Посол подчеркнул, что Китай выступает за обсуждение этой темы в Совбезе, а также надеется на "осуществление соответствующих действий для того, чтобы гарантировать наличие чёткой картины о том, что произошло", и привлечение причастных к теракту к ответственности.