Россия подняла в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках"
Полянский: Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках"
Российская делегация представила в Совете Безопасности ООН резолюцию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщил в интервью американской радиостанции WBAI первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.
"Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на "Северных потоках", — сказал дипломат.
А в своём телеграм-канале он добавил, что Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совбезе ООН по этому проекту резолюции.
"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", — написал заместитель постпреда.
Напомним, ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.
Telegram / Russiaun