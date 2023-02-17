Россия подняла в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках"

Российская делегация представила в Совете Безопасности ООН резолюцию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщил в интервью американской радиостанции WBAI первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

"Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на "Северных потоках", — сказал дипломат.

А в своём телеграм-канале он добавил, что Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совбезе ООН по этому проекту резолюции.