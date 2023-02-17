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17 февраля, 20:52

Россия подняла в Совбезе ООН вопрос о диверсиях на "Северных потоках"

Полянский: Россия будет добиваться расследования диверсий на "Северных потоках"

Российская делегация представила в Совете Безопасности ООН резолюцию по расследованию диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщил в интервью американской радиостанции WBAI первый заместитель постпреда России Дмитрий Полянский.

"Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на "Северных потоках", — сказал дипломат.

А в своём телеграм-канале он добавил, что Россия будет добиваться проведения на следующей неделе голосования в Совбезе ООН по этому проекту резолюции.

"Сегодня мы распространили в СБ проект резолюции о проведении под эгидой генсекретаря ООН независимого международного расследования подрыва "Северного потока". Будем добиваться голосования по нему на следующей неделе", — написал заместитель постпреда.

Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Журналист Херш предрёк США колоссальные последствия подрыва "Северных потоков"

Напомним, ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.

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Telegram / Russiaun

Андрей Григорьев
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