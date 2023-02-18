Россия предложила привлечь независимых юристов к следствию по "Северным потокам"

Проект резолюции, который Россия подготовила для Совбеза ООН, предполагает участие независимых юристов в расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в международной организации.

Он рассказал, что в резолюции прописана просьба к генсеку ООН "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию", чтобы всесторонне и беспристрастно изучить все аспекты диверсии на газопроводах. Цель — выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.