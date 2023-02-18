Россия предложила привлечь независимых юристов к следствию по "Северным потокам"
РИА "Новости": Россия выступает за участие независимых юристов в следствии по "Северным потокам"
Проект резолюции, который Россия подготовила для Совбеза ООН, предполагает участие независимых юристов в расследовании диверсий на "Северных потоках". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в международной организации.
Он рассказал, что в резолюции прописана просьба к генсеку ООН "создать в срочном порядке международную независимую комиссию по расследованию", чтобы всесторонне и беспристрастно изучить все аспекты диверсии на газопроводах. Цель — выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников.
Как пояснил собеседник агентства, согласно проекту документа, комиссия должна состоять из "независимых и международно признанных юристов", которых отобрал бы Генеральный секретарь ООН.
Напомним, ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал статью, в которой раскрыл, что за подрывом "Северных потоков" стоят власти США. В публикации он указал, что Вашингтон тайно готовил эту операцию в течение девяти месяцев. Пентагон же отверг участие в подрыве "Северных потоков". Позже Херш заявил, что Байден из страха перенёс диверсию с июня на сентябрь прошлого года.
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