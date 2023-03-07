Лукашенко: Киев использовал маленький БПЛА для диверсии на авиабазе Мачулищи

"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. На Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", — сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград.