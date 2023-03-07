Лукашенко: Киев использовал маленький БПЛА для диверсии на авиабазе Мачулищи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для осуществления диверсии против российского самолёта А-50 на аэродроме Мачулищи под Минском использовался небольшой беспилотник. Об этом сообщает БелТА.
"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. На Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", — сказал Лукашенко на церемонии вручения госнаград.
Белорусский лидер пообещал позже предоставить подробности.
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Напомним, ранее Лукашенко заявил о задержании украинского агента, пытавшегося вывести из строя российский "летающий радар" А-50. По словам президента Белоруссии, этот человек — гражданин России с украинским паспортом, завербованный Киевом в 2014 году.
Kremlin.ru