"Я купил тебе на кладбище земли": Лепс со сцены послал Галкина

"Натали, утоли мои печали — и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти [далеко] ", — внезапно переключился на юмориста-иноагента Лепс.

При этом сам концерт прошёл энергично, передаёт издание. Лепс на выступлении был трезвым и без устали пел, а в перерывах шутил. Конфликт между Лепсом и Галкиным случился ещё в эфире шоу "Голос" в 2016 году. Юморист выступил в качестве приглашённого исполнителя. В итоге повернулись Дима Билан и Полина Гагарина, но не Лепс. Певец объяснил своё решение Галкину так: "Музыка — это не ваше", — а тот пошутил, что ему приходится "терпеть" анекдоты Лепса.