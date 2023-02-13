"Я купил тебе на кладбище земли": Лепс со сцены послал Галкина
Лепс во время концерта в Ставрополе жёстко высказался о Галкине
Российский певец Григорий Лепс жёстко высказался в адрес юмориста Максима Галкина* во время выступления в Ставрополе. Об этом пишет kp.ru.
Лепс во время концерта в Ставрополе жёстко высказался о Галкине. Видео © kp.ru
"Натали, утоли мои печали — и вали". Массовые интерпретации находил. "Зубами мне орехов наколи". Особенно мне нравится "Натали, я купил тебе на кладбище земли". Галкин может идти [далеко]", — внезапно переключился на юмориста-иноагента Лепс.
При этом сам концерт прошёл энергично, передаёт издание. Лепс на выступлении был трезвым и без устали пел, а в перерывах шутил. Конфликт между Лепсом и Галкиным случился ещё в эфире шоу "Голос" в 2016 году. Юморист выступил в качестве приглашённого исполнителя. В итоге повернулись Дима Билан и Полина Гагарина, но не Лепс. Певец объяснил своё решение Галкину так: "Музыка — это не ваше", — а тот пошутил, что ему приходится "терпеть" анекдоты Лепса.
* Признан иностранным агентом.
ТАСС / Сергей Карпухин