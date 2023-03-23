Обнищавший Милохин попал в ДТП, но светит ли ему за это наказание

Дела у Милохина в последнее время идут не очень: рекламы нет, зарабатывать денег не получается, а содержащие звезду друзья устают тратить на него свои кровные и периодически выгоняют. Вот и приходится Дане побираться то у девчонок из бывшего хауса, то у других знакомых. Благо такие ещё имеются. Недавно стало известно, что идол школьников отдыхает на тайском острове Пхукет. Да с размахом, даже в ДТП угодил.

Столкновение скутера и машины произошло на дороге около пляжа Банг Тао. Даня с другом катались вместе на одном байке, не справившись с управлением, врезались в автомобиль местного жителя. Подробности происшествия неизвестны, однако в СМИ попали фотографии инцидента. На кадрах можно разглядеть очень озадаченного, но живого и невредимого блогера.

Даня Милохин попал в ДТП в Таиланде. Фото © Telegram / breakingmash

Судя по всему, авария — логичный исход досуга звезды в Таиланде. Ранее Милохин успел опубликовать в социальных сетях ролик, на котором безответственно дурачился, в то время как друг на скорости гонял по дороге. Остаётся только догадываться, на какую сумму налетел Даня с приятелем и каковы для них будут последствия ДТП.