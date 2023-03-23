Почему дата 23.03.2023 особенная и что в этот день нельзя делать ни в коем случае

Перед тем как раскрыть значение зеркальной даты, нужно узнать, а какое число она собой представляет. Для этого мы сложим все цифры: 2 + 3 + 0 + 3 + 2 + 0 + 2 + 3 = 15, а затем ещё раз 1 + 5 = 6. Вот и получилось, что в нумерологии мистическая дата 23.03.2023 обладает энергетикой числа шесть.

Шестёрка не терпит легкомысленности, поэтому постарайтесь закончить все свои дела, а не оставлять их на мифическое завтра. Также было бы неплохо 23 марта провести в кругу близких и любимых людей. Число шесть, если опираться на нумерологию, усилит родственные связи, поможет заложить семейный фундамент и просто зарядит общение позитивом. Будет вообще отлично, если в зеркальную дату 23.03.2023 вы окажете поддержку нуждающимся. Помочь можно и словом, необязательно финансово.

Чего нельзя делать в зеркальную дату 23.03.2023

Что 23 марта 2023 года делать нельзя. Фото © Shutterstock

Чтобы не разозлить фортуну и не накликать на себя бед и несчастий в ближайшее время, важно знать, чего в мистическую зеркальную дату, 23 марта 2023 года, делать не стоит. Не оставляйте брошенными на полпути дела. Иначе ещё долгое время будете в "подвешенном" состоянии.

Не провоцируйте на конфликты, не поддавайтесь ссорам. В зеркальную дату 23.03.2023 выяснять отношения с окружающими запрещено.

Лучше отложить важные сделки или заключение контрактов. В этот день не стоит подписывать никаких важных документов.

23 марта 2023 года — что делать можно

Зеркальная дата 23.03.2023 — что можно делать. Фото © Shutterstock

Чтобы прожить этот день с максимальной пользой, нужно знать не только запреты. Вспомните, какими свойствами обладает цифра шесть в нумерологии, чем она может вам помочь. Используйте преимущества этой мистической даты. Например, нужно 23 марта сделать следующее: Постараться провести время с близкими людьми: навестить или пригласить их к себе.

Семейным людям сделать приоритетом общение с родными. Организовать поездку за город или пикник.

Зеркальная дата заряжена на налаживание и укрепление родственных связей. Вспомните и помогите нуждающимся среди друзей, окажите им моральную поддержку.

Задумайтесь о проектах, которые давно мечтали воплотить в жизнь. Особенно хорошо в этот день творить, зеркальная дата 23.03.2023 наделит вдохновением.