Как понять, что вы замучили себя и нуждаетесь в отдыхе: 6 сигналов организма
Думаете, вы не устали? А, может, даже не осознаёте, насколько сильно замучили себя. Есть несколько признаков, по которым сразу понятно: организм нуждается в отдыхе. Проверьте себя.
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Каждая минута — какие-то дела, очередные активности, планы. Круговорот не останавливается ни на мгновенье. Конечно, организм истощается и мы все знаем, что нужно отдыхать. Но распознать те моменты, когда срочно требуется покой, удаётся не всегда. Вот 6 скрытых признаков, которые говорят, что вы устали и пора взять перерыв.
1. Бессонница
Парадоксально, но бессонница — распространённый симптом усталости. Если вы не можете заснуть ночью или постоянно просыпаетесь, это может быть признаком перегруза от дел и забот. Хотя бывают и случаи, когда за проблемами со сном скрываются серьёзные заболевания. Решение простое: нужно… выспаться! Но перед этим успокоить организм и ум. Подойдут дыхательные техники и медитации. И помните, что для взрослого человека норма сна — семь-восемь часов, а при больших нагрузках можно и нужно отсыпаться и по девять часов.
Признаки усталости, которые вы можете не замечать. Фото © Freepik
2. Фоновая усталость
Если вы постоянно чувствуете упадок сил и даже кратковременный перерыв не помогает побороть усталость, то это ещё один признак. Ваше тело работает на пределе возможностей, нужен отдых. Проблема этого симптома в том, что мы привыкаем жить в подобном состоянии и думаем, что всё нормально. Но нет. Не игнорируйте фоновую усталость — если не позволите своему телу отдохнуть, это приведёт к серьёзным последствиям.
3. Падение иммунитета
Когда мы устаём, иммунитет слабеет и становится более уязвимым для различных инфекций. Если замечаете, что в последнее время начали постоянно болеть, это может быть признаком того, что ваше тело нуждается в отдыхе.
Симптомы усталости, которые часто игнорируют. Фото © Freepik / DCStudio
4. Потеря интереса к жизни
Уставший человек — человек беспокойный, потерявший интерес к жизни. Если в какой-то момент вы поймёте, что существуете в таком состоянии, нужно срочно расставить приоритеты и позволить себе отдохнуть. Под угрозой не только физическое здоровье, но и ментальное!
5. Плохое настроение
Если вы находитесь в состоянии жуткой усталости продолжительное время, может испортиться и настроение. Без отдыха человек становится более раздражительным, агрессивным и даже "неуравновешенным". Постарайтесь находить время для отдыха, чтобы не срываться на других и кайфовать от жизни в целом.
Незаметные симптомы усталости, на которые нужно обратить внимание. Фото © Freepik / rawpixel.com
6. Боль в мышцах и суставах
Если вы считаете себя здоровым, но стали вдруг чувствовать боли в мышцах и суставах, это ещё один настораживающий звоночек. Конечно, признак также может указывать и на другие более серьёзные проблемы, но для начала дайте организму отдохнуть. Если не проходит в ближайшие дни, срочно к врачу.
О наших телах не позаботится никто, кроме нас самих. Так что, если какие-то пункты из списка выше — о вас, возьмите инициативу в свои руки и начните любить себя так, как никогда прежде. Планомерный отдых, полный релакс — и будет вам счастье.