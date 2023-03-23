Как понять, что вы замучили себя и нуждаетесь в отдыхе: 6 сигналов организма

Каждая минута — какие-то дела, очередные активности, планы. Круговорот не останавливается ни на мгновенье. Конечно, организм истощается и мы все знаем, что нужно отдыхать. Но распознать те моменты, когда срочно требуется покой, удаётся не всегда. Вот 6 скрытых признаков, которые говорят, что вы устали и пора взять перерыв.

1. Бессонница

Парадоксально, но бессонница — распространённый симптом усталости. Если вы не можете заснуть ночью или постоянно просыпаетесь, это может быть признаком перегруза от дел и забот. Хотя бывают и случаи, когда за проблемами со сном скрываются серьёзные заболевания. Решение простое: нужно… выспаться! Но перед этим успокоить организм и ум. Подойдут дыхательные техники и медитации. И помните, что для взрослого человека норма сна — семь-восемь часов, а при больших нагрузках можно и нужно отсыпаться и по девять часов.

Признаки усталости, которые вы можете не замечать. Фото © Freepik

2. Фоновая усталость

Если вы постоянно чувствуете упадок сил и даже кратковременный перерыв не помогает побороть усталость, то это ещё один признак. Ваше тело работает на пределе возможностей, нужен отдых. Проблема этого симптома в том, что мы привыкаем жить в подобном состоянии и думаем, что всё нормально. Но нет. Не игнорируйте фоновую усталость — если не позволите своему телу отдохнуть, это приведёт к серьёзным последствиям.

3. Падение иммунитета

Когда мы устаём, иммунитет слабеет и становится более уязвимым для различных инфекций. Если замечаете, что в последнее время начали постоянно болеть, это может быть признаком того, что ваше тело нуждается в отдыхе.

Симптомы усталости, которые часто игнорируют. Фото © Freepik / DCStudio

4. Потеря интереса к жизни

Уставший человек — человек беспокойный, потерявший интерес к жизни. Если в какой-то момент вы поймёте, что существуете в таком состоянии, нужно срочно расставить приоритеты и позволить себе отдохнуть. Под угрозой не только физическое здоровье, но и ментальное!

5. Плохое настроение

Если вы находитесь в состоянии жуткой усталости продолжительное время, может испортиться и настроение. Без отдыха человек становится более раздражительным, агрессивным и даже "неуравновешенным". Постарайтесь находить время для отдыха, чтобы не срываться на других и кайфовать от жизни в целом.

Незаметные симптомы усталости, на которые нужно обратить внимание. Фото © Freepik / rawpixel.com

6. Боль в мышцах и суставах

Если вы считаете себя здоровым, но стали вдруг чувствовать боли в мышцах и суставах, это ещё один настораживающий звоночек. Конечно, признак также может указывать и на другие более серьёзные проблемы, но для начала дайте организму отдохнуть. Если не проходит в ближайшие дни, срочно к врачу.