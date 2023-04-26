Народный артист РФ Владимир Борисов скончался в возрасте 75 лет

Народный артист России, лауреат Государственной премии РСФСР Владимир Борисов скончался на 76-м году жизни. Об этом заявил Самарский академический театр драмы имени Максима Горького.

"Выпускник знаменитого Щепкинского училища Владимир Борисов в 1974 году был принят в труппу нашего театра и с тех пор верой и правдой служил ему. Им созданы десятки ярких разноплановых ролей, в которых раскрылся его уникальный актёрский талант", — сказано в сообщении.

В учреждении отметили, что Борисов относился к той категории артистов, на которых зритель специально шёл в театр. Актёр пользовался огромным уважением и любовью у коллег.

Борисов — коренной москвич. По окончании театрального вуза он приехал работать в Куйбышевский драматический театр и зарекомендовал себя талантливым актёром. Первые роли принесли ему зрительский успех и любовь. Его стали приглашать на работу в кино. Так, артист успешно снялся в фильмах "Емельян Пугачёв", "Хлеб, золото, наган" и "За явным преимуществом". При этом знаковым фильмом для Борисова стал "Вечный зов".

Последняя его работа — роль барона Мюнхгаузена – старшего в спектакле "Мюнхгаузен". Панихида состоится 28 апреля с 10:30 до 12:30 по местному времени в Самарском академическом театре драмы. Борисова похоронят на городском кладбище.