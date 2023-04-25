"Это совершенно особая школа": Светлана Крючкова рассказала о незаменимости актёра Богачёва

Народному артисту РФ Геннадию Богачёву, который умер в возрасте 78 лет, нет замен в театре имени Георгия Товстоногова. Он был ярким, талантливым актёром. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявила народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.

"В театре нет ему замен! Нет у нас таких ярких, талантливых, острых артистов, как Гена. <...> Он был товстоноговцем, а это совершенно особая школа. Прекрасных артистов много, но товстоноговцев с каждым днём всё меньше и меньше", — отметила она.

Крючкова добавила, что Богачёв обладал невероятной пластикой, идеальным слухом и хорошим голосом, он был убедителен как в комедии, так и в драме. Артистка также выразила сожаление из-за того, что осталось очень мало записей спектаклей театра имени Георгия Товстоногова с его участием. При этом Крючкова посоветовала посмотреть фильм "Отпуск в сентябре", в котором он потрясающе исполнил роль официанта Димы.