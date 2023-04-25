"Это совершенно особая школа": Светлана Крючкова рассказала о незаменимости актёра Богачёва
Светлана Крючкова выразила соболезнования в связи со смертью актёра Богачёва
Народному артисту РФ Геннадию Богачёву, который умер в возрасте 78 лет, нет замен в театре имени Георгия Товстоногова. Он был ярким, талантливым актёром. Об этом в беседе с газетой "Петербургский дневник" заявила народная артистка РСФСР Светлана Крючкова.
"В театре нет ему замен! Нет у нас таких ярких, талантливых, острых артистов, как Гена. <...> Он был товстоноговцем, а это совершенно особая школа. Прекрасных артистов много, но товстоноговцев с каждым днём всё меньше и меньше", — отметила она.
Крючкова добавила, что Богачёв обладал невероятной пластикой, идеальным слухом и хорошим голосом, он был убедителен как в комедии, так и в драме. Артистка также выразила сожаление из-за того, что осталось очень мало записей спектаклей театра имени Георгия Товстоногова с его участием. При этом Крючкова посоветовала посмотреть фильм "Отпуск в сентябре", в котором он потрясающе исполнил роль официанта Димы.
Напомним, сегодня стало известно, что народный артист России Геннадий Богачёв умер в возрасте 78 лет. Народный артист России скончался после тяжёлой болезни. Богачёв известен многим зрителям по картинам "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Агент национальной безопасности", "Мастер и Маргарита". Он был востребован и как актёр озвучки — его голосом говорили в российском прокате Ричард Гир, Роберт Де Ниро, Мел Гибсон. В театре Богачёв исполнил свыше полусотни ролей и до последних дней играл в спектакле Андрея Могучего "Губернатор". В 2015 году артист удостоился премии "Золотая маска".
ТАСС / Юрий Белинский