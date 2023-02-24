10 фото подарков, которые людям преподносили братья наши меньшие, и это не может не удивить

"Был на работе, когда этот пёсель схватил меня за штаны и привёл к наушнику, который потерялся неделю назад", — Embarrassed_Cold4902.

Фото © Reddit / Embarrassed_Cold4902

"Эта хорошая девочка пришла проведать меня после того, как я что-то очень громко уронила посреди ночи... И на всякий случай принесла мне подарок", — thefemaleronweasley.

Фото © Reddit / thefemaleronweasley

"Моя малышка принесла мне карандаш, когда я рисовала. Посмотрите, какая милая!" — xGoldenTigerLilyx.

Фото © Reddit / xGoldenTigerLilyx

"Она поняла, что цветы намного приятнее, чем мыши", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Весь день из-за болезни пролежала в кровати. Когда наконец вышла из спальни, мой кот Артур принёс в подарок игрушку с ёлки", — HelpfulPhotograph185.

Фото © Reddit / HelpfulPhotograph185

"Собака встречает меня каждое утро с подарками. Сегодня это перо", — Doucherocket.

Фото © Reddit / Doucherocket

"Сегодня у меня знаменательный день, о котором я даже не помнила, пока Крампет не пришёл ко мне с подарком", — SoundVisionZ.

Фото © Reddit / SoundVisionZ

"В Австралии дельфины приносили кораллы в качестве подарков, потому что скучали по общению", — Tighnari.

Фото © Reddit / Tighnari

"Подруга выходила раненую ворону. Вот что та принесла в качестве подарка, когда окончательно выздоровела", — Tweetystraw.

Фото © Reddit / Tweetystraw

"Принёс небольшой подарок!" — foltranm.