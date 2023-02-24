10 фото подарков, которые людям преподносили братья наши меньшие, и это не может не удивить
Культура вручения подарков близким — достижение не только человечества. Животные тоже любят благодарить тех, кто им как-то помог, в, так сказать, материальном эквиваленте. Собрали 10 фотопримеров.
"Был на работе, когда этот пёсель схватил меня за штаны и привёл к наушнику, который потерялся неделю назад", — Embarrassed_Cold4902.
Фото © Reddit / Embarrassed_Cold4902
"Эта хорошая девочка пришла проведать меня после того, как я что-то очень громко уронила посреди ночи... И на всякий случай принесла мне подарок", — thefemaleronweasley.
Фото © Reddit / thefemaleronweasley
"Моя малышка принесла мне карандаш, когда я рисовала. Посмотрите, какая милая!" — xGoldenTigerLilyx.
Фото © Reddit / xGoldenTigerLilyx
"Она поняла, что цветы намного приятнее, чем мыши", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Весь день из-за болезни пролежала в кровати. Когда наконец вышла из спальни, мой кот Артур принёс в подарок игрушку с ёлки", — HelpfulPhotograph185.
Фото © Reddit / HelpfulPhotograph185
"Собака встречает меня каждое утро с подарками. Сегодня это перо", — Doucherocket.
Фото © Reddit / Doucherocket
"Сегодня у меня знаменательный день, о котором я даже не помнила, пока Крампет не пришёл ко мне с подарком", — SoundVisionZ.
Фото © Reddit / SoundVisionZ
"В Австралии дельфины приносили кораллы в качестве подарков, потому что скучали по общению", — Tighnari.
Фото © Reddit / Tighnari
"Подруга выходила раненую ворону. Вот что та принесла в качестве подарка, когда окончательно выздоровела", — Tweetystraw.
Фото © Reddit / Tweetystraw
"Принёс небольшой подарок!" — foltranm.
Фото © Reddit / foltranm
Животные/ домашние питомцы
10 случаев, когда хозяева завели собак разных пород и теперь в восторге от решения
вчера в 09:30
9 историй про самые странные клички питомцев, которые могли придумать только наши соотечественники
вчера в 07:30
10 смешных фото питомцев, которые, как и мы, в ужасе от свалившихся на голову холодов
22 февраля, 06:35
Reddit / foltranm, Tweetystraw