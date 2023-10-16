Юрист объяснила, за какие фото в Сети можно нарваться на штраф 5 млн рублей

Выкладывая некоторые фотографии на просторы Всемирной паутины, можно напороться на штраф размером пять миллионов рублей. Как не допустить этого, в беседе с агентством "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко.

Она заявила, что, размещая информацию в Сети, стоит помнить о том, что она остаётся там навсегда без возможности удаления с серверов: таковы алгоритмы работы big data. Кроме того, нельзя выкладывать фото без согласия человека, попавшего в кадр. Исключением являются только те случаи, если он попал в объектив случайно и является частью общей композиции.

Есть и особые случаи — фотографии, на которых присутствуют несовершеннолетние. Перед публикацией такого снимка на руках должно быть письменное согласие от родителей ребёнка. А если фото размещено в общем доступе, то при его использовании необходимо сделать ссылку на источник и правообладателя.

Юрист подчеркнула, что использовать чужие фото также нельзя, так как на них распространяется действие закона об авторских правах.

"Если описанный порядок не соблюдён, нарушителю на основании статьи 1301 Гражданского кодекса грозит штраф от десяти тысяч до пяти миллионов рублей за факт незаконного использования каждого фото. Размер штрафа определяется по усмотрению суда, исходя из характера нарушения", — заключила Кудерко.