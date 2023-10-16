Стало известно, что ждёт украинских уклонистов при побеге в Румынию

Попытки незаконно пересечь границу между Румынией и Украиной могут обернуться встречей с медведем или выстрелом снайпера. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на рассказ молодого украинца под изменённым именем Артём, который неудачно попытался сбежать из страны.

По его словам, на пропускном пункте рядом с границей он был предупреждён о том, что в лесах полно медведей и снайперов. Действительно, незаконное пересечение украинско-румынской границы связано с переходом через Карпатские горы, где водятся крупные хищные звери, однако информацию о снайперах журналистам подтвердить не удалось.

Рассказывая о своём личном опыте, Артём сообщил, что был задержан вместе с другими мужчинами в 30 километрах от границы, когда они сошли с поезда. Одного из задержанных сразу же отвезли на призывной пункт, однако тот был старше 50 лет. Сам молодой уклонист не видит перспектив на своей родине и собирается сбежать снова.