"Будет ещё хуже": Таролог разгадала тайну многочисленных разводов знаменитостей
Эзотерик Абравитова: Количество разводов увеличивается из-за негативных энергий
Вера Брежнева и Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa
В этом году мир погряз в разных столкновениях — не только политических, но и любовных. Известные пары в нашей стране и в Голливуде разводятся чаще, чем бы этого хотелось. Эзотерик и таролог Марианна Абравитова объяснила, в чём причина такого количества расставаний звёздных семей.
Напомним, что в 2023 году со своими вторыми половинками расстались Константин Меладзе, Евгений Дятлов, Тимур Родригес, Бритни Спирс, Хью Джекман и Аль Пачино. Поклонников поразил развод ветерана Голливуда Кевина Костнера, который жил с супругой в браке 20 лет.
"Когда в воздухе витают очень напряжённые, негативные, страшные энергии, количество разводов и смертей, трагедий только увеличивается. Это год очень высокого напряжения, большого количества негатива", — подчеркнула Абравитова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
По её мнению, не стоит ожидать улучшений в следующем году, ведь он будет високосным. Непонимания будут острее даже между теми, кто прожил вместе 20–30 лет. Многие из них, уточнила Абравитова, пройдут над пропастью по проволоке, а часть рухнет вниз. Таролог заключила, что и в этом году нас ожидает ещё не один развод известных пар.
Напомним, поклонников семьи Константина Меладзе потрясла новость о разводе композитора с Верой Брежневой. Психолог Гуля Галеева объяснила, в чём могли заключаться причины разрыва семейной пары. Среди них — неспокойная ситуация на Украине и большая разница в возрасте.