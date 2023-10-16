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16 октября, 17:58

"Будет ещё хуже": Таролог разгадала тайну многочисленных разводов знаменитостей

Эзотерик Абравитова: Количество разводов увеличивается из-за негативных энергий

<p>Вера Брежнева и Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa</p>

Вера Брежнева и Константин Меладзе. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ververa

В этом году мир погряз в разных столкновениях — не только политических, но и любовных. Известные пары в нашей стране и в Голливуде разводятся чаще, чем бы этого хотелось. Эзотерик и таролог Марианна Абравитова объяснила, в чём причина такого количества расставаний звёздных семей.

Напомним, что в 2023 году со своими вторыми половинками расстались Константин Меладзе, Евгений Дятлов, Тимур Родригес, Бритни Спирс, Хью Джекман и Аль Пачино. Поклонников поразил развод ветерана Голливуда Кевина Костнера, который жил с супругой в браке 20 лет.

"Когда в воздухе витают очень напряжённые, негативные, страшные энергии, количество разводов и смертей, трагедий только увеличивается. Это год очень высокого напряжения, большого количества негатива", подчеркнула Абравитова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её мнению, не стоит ожидать улучшений в следующем году, ведь он будет високосным. Непонимания будут острее даже между теми, кто прожил вместе 20–30 лет. Многие из них, уточнила Абравитова, пройдут над пропастью по проволоке, а часть рухнет вниз. Таролог заключила, что и в этом году нас ожидает ещё не один развод известных пар.

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​​На грани развода: 7 предпосылок, что мужчина уже собирает чемоданы и скоро вас бросит

Напомним, поклонников семьи Константина Меладзе потрясла новость о разводе композитора с Верой Брежневой. Психолог Гуля Галеева объяснила, в чём могли заключаться причины разрыва семейной пары. Среди них — неспокойная ситуация на Украине и большая разница в возрасте.

Дарья Нарыкова
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