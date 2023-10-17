Такое могли придумать только в Японии: Чудо-каска защитит вас от падения смартфона на лицо
Японец Кадзуя Сибата создал защитный шлем для любителей засыпать со смартфоном
Японец Кадзуя Сибата специализируется на создании, на первый взгляд, интересных, но на самом деле малополезных устройств и ведёт об этом блог в запрещённом "Инстаграме"*. Его новый хит — это шлем, а точнее, каска, в которой рекомендуется засыпать всем любителям позалипать в гаджеты перед сном. Устройство имеет практическую направленность — защищать владельца от падения смартфона на лицо. Ой, только не говорите, что с вами такого не случалось.
Чудо-шлем защитит вас от падения смартфона на лицо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / カズヤシバタ(KAZUYA SHIBATA)
Кадзуя Сибата предупреждает, что его разработки не продаются, поэтому заполучить заветный шлем не получится ни за какие деньги.
Ранее Роспатент составил список самых интересных медицинских изобретений. В частности, в него вошёл протез кисти, который может взаимодействовать с экраном смартфона.
* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / カズヤシバタ(KAZUYA SHIBATA)