Такое могли придумать только в Японии: Чудо-каска защитит вас от падения смартфона на лицо

Японец Кадзуя Сибата специализируется на создании, на первый взгляд, интересных, но на самом деле малополезных устройств и ведёт об этом блог в запрещённом "Инстаграме"*. Его новый хит — это шлем, а точнее, каска, в которой рекомендуется засыпать всем любителям позалипать в гаджеты перед сном. Устройство имеет практическую направленность — защищать владельца от падения смартфона на лицо. Ой, только не говорите, что с вами такого не случалось.