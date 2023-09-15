Российский учёный рассказал, зачем нужна Шнобелевская премия и нравится ли ему лизать камни

Шнобелевская премия — это один из способов популяризации науки, и многие её лауреаты доказывают, что в современном мире остаётся много нераскрытых тайн. Об этом в беседе с Лайфом рассказал доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования факультета естественных наук Государственного университета просвещения Пётр Крылов.

По его словам, известны случаи, когда после получения Шнобелевской премии учёные получали Нобелевку за более значимый вклад в науку. Возможно, этот путь пройдёт и победитель этого года — исследователь Ян Заласевич, который разъяснил, почему учёные так любят облизывать камни. Хотя в современной науке, по словам собеседника Лайфа, возраст горных пород правильнее изучать с помощью радиоуглеродного анализа. Он показывает примерный возраст горной породы или другого анализируемого вещества на основе изучения скорости распада радиоактивного изотопа углерода.

"Учёные лижут образцы минералов и горных пород с тех времён, когда ещё не было современных способов анализа информации. В том или ином виде это сохранилось до сих пор. С точки зрения санитарии и гигиены этот способ, безусловно, опасный для человека. Однако данным способом можно определить тип горной породы, размер частиц горной породы, иногда также её примерный возраст", — разъяснил Лайфу Пётр Крылов.

Так, на вкус можно отличить современные окаменелости, кости животных, умерших несколько лет или несколько десятков лет назад. А по характеру горной породы можно отличить разные варианты глин, суглинков, супесей, известняков и доломитов, объясняет собеседник Лайфа.

"Сам я не готов пользоваться таким методом, его изучают, в виде исключения используют в полевых условиях, но в целом он уходит в прошлое", — признался учёный.