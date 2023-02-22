Лауреаты Шнобелевской премии раскрыли тайну кубических фекалий вомбатов

Международная группа учёных озадачилась вопросом: что стоит за "удивительными и прекрасными формами", которыми испражняются некоторые животные, и провела исследование. В работе они решили выяснить, почему фекалии вомбатов имеют форму, близкую к кубической. Об этом пишет телеканал ABC.

Кубическии фекалии вомбатов. Фото © science.org

Доцент Скотт Карвер из университета Тасмании уже ни первый год проводит такого рода исследования вместе с коллегами. Уже в 2018 году их работа о фекалиях была удостоена Шнобелевской премии — пародии на Нобелевскую, которую вручают за смешные и якобы важные открытия. Тогда учёные выяснили, что испражнения знаменитой квадратной формы вомбатов образуются в кишечнике, а не в "точке выхода". Однако вопрос, как они формируются, остался открытым.

Ответ на него учёные получили, прибегнув к помощи вулканологии и физики, взяв за отправную точку процесс остывания лавы. Как объяснил Карвер, при её неравномерном застывании могут возникать структуры, которые состоят из рядов шестигранников. По их мнению, высыхание играет роль и в случае с вомбатами.

В лаборатории они решили воссоздать процесс сушки фекалий в кишечнике. Для их имитации взяли крахмал, а вместо кишечника использовалась пластиковая модель. Для сушки крахмала взяли тепловые лампы, после чего учёные проанализировали образование трещин.

Выяснилось, что чем интенсивнее процесс высыхания, тем на более мелкие и твёрдые кусочки разбивалась затвердевшая жижа. В дальнейшем учёные намерены изучить "коровьи шлепки".