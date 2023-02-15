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15 февраля, 12:23

В США хотят бороться с потеплением с помощью фекалий кенгуру

Учёные США хотят заразить коров фекальными микробами кенгуру для борьбы с потеплением

Учёные придумали, как можно использовать кенгуру в борьбе с потеплением. Исследователи хотят заразить коров их фекальными микробами, чтобы те производили меньше метана. Об этом сообщили в Университете штата Вашингтон.

Метан является источником парниковых газов и в 30 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ. Более половины метана, выбрасываемого в атмосферу, поступает из сельскохозяйственного сектора, в частности, от коров, коз и прочего крупного рогатого скота.

В ходе исследований американские учёные выяснили, что коровьи бактерии можно заменить на кенгуровые. Эксперты пришли к выводу, что они производят уксусную кислоту, а не метан. Они использовали стабильную смешанную культуру, полученную из фекалий детёныша кенгуру.

В итоге учёные смогли заменить их уксуснокислыми бактериями на несколько месяцев. В отличие от метана, уксусная кислота даже полезна для коров, потому что способствует росту мышц. Исследования проводились на искусственном имитаторе коровьего рубца, однако теперь планируется провести их уже на живых коровах.

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Обложка ©

Getty Images / Jaap Arriens

Николь Вербер
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