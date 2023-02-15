В США хотят бороться с потеплением с помощью фекалий кенгуру
Учёные США хотят заразить коров фекальными микробами кенгуру для борьбы с потеплением
Учёные придумали, как можно использовать кенгуру в борьбе с потеплением. Исследователи хотят заразить коров их фекальными микробами, чтобы те производили меньше метана. Об этом сообщили в Университете штата Вашингтон.
Метан является источником парниковых газов и в 30 раз сильнее нагревает атмосферу, чем углекислый газ. Более половины метана, выбрасываемого в атмосферу, поступает из сельскохозяйственного сектора, в частности, от коров, коз и прочего крупного рогатого скота.
В ходе исследований американские учёные выяснили, что коровьи бактерии можно заменить на кенгуровые. Эксперты пришли к выводу, что они производят уксусную кислоту, а не метан. Они использовали стабильную смешанную культуру, полученную из фекалий детёныша кенгуру.
В итоге учёные смогли заменить их уксуснокислыми бактериями на несколько месяцев. В отличие от метана, уксусная кислота даже полезна для коров, потому что способствует росту мышц. Исследования проводились на искусственном имитаторе коровьего рубца, однако теперь планируется провести их уже на живых коровах.
Ранее Лайф рассказывал, что клонированная корова по кличке Цветочек принесла потомство. Это первый подобный случай в России. Кстати, красивое имя корова получила из-за названия клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования.
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