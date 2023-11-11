Раскрыта важная причина потери волос, которую мало кто замечает

Чтобы восстановить здоровье волос, нужно употреблять достаточное количество воды и включить в рацион витамины. Об этом пишет "Газета.ru".

Как рассказала директор по продукту и разработкам Prosto Cosmetics Виктория Шарапова, в 80% случаев волосы начинают выпадать из-за генетических предпосылок. Также на их состояние оказывают негативное влияние сидячая работа в офисе, процессы старения, гормональные сбои, болезни, стресс. Эксперт уверена, что поддержать здоровье волос можно витаминами и правильным питанием.

"Витамины защищают кожу головы от повреждающего воздействия свободных радикалов. Особенно витамины группы B: биотин (В7), ниацин (В3), пантотеновая кислота (В5), а также витамины С и Е. Здоровый рост же поддерживают минералы (включая железо, цинк и селен) и белок", — отметила она.

Шарапова убеждена, что очень важно пить много воды, которая помогает сохранять увлажнённость кожи головы и улучшает процессы активизации роста волос. Как добавила специалист, стресс, длительное воздействие солнечных лучей и плохая экология тоже являются важными факторами, которые следует минимизировать.

Кроме того, следует правильно выбирать средства по уходу за волосами. Шарапова посоветовала использовать для кожи головы неабразивные пилинги на основе комплекса AHA-кислот и приобретать вместе с шампунем специальные сыворотки, нацеленные на реактивацию волосяных фолликулов.