На "Антиконтрафакте-2023" назвали причины появления нелегальной табачной продукции в РФ

142,4 млрд рублей составили неуплаченные налоги в бюджеты стран – членов ЕАЭС в результате контрабанды сигарет в 2021 году, 46 млрд рублей приходится на Россию. Об этом рассказали на сессии "Как нелегальный табак проникает через границы ЕАЭС?", проходившей 5 октября в рамках XI Международного форума "Антиконтрафакт-2023".

На форуме отметили, что в целом в этом году изъято более 21 млн пачек нелегальных сигарет, а полиция завела около 1700 уголовных дел, связанных с нелегальным оборотом табака.

На форуме рассматривали не только классические сигареты, но и другие виды табачки. Обороты продажи электронных сигарет также имеют большое количество нелегальной продукции. На сессии озвучили, что одна из причин этого — разница между ставками акцизов в странах – членах ЕАЭС и открытые границы.

"Две трети нелегального оборота сигарет в России, который оценивается почти в 14% рынка, поступает контрабандой из стран ЕАЭС. В связи с этим особенно важны скорейшее принятие и реализация мер, нацеленных на борьбу с трансграничной нелегальной торговлей, в частности: гармонизация ставок акцизов на пространстве ЕАЭС, имплементация соглашения по применению навигационных пломб и введение уголовной ответственности за нелегальное перемещение табачной продукции между странами ЕАЭС через государственную границу РФ", — сказал директор по работе с органами государственной власти компании "JTI Россия" Алексей Воробьёв.

Участники дискуссии отметили, что Россия больше всего привлекает нелегальных производителей из-за больших масштабов рынка. Сейчас в РФ более 1,4 млрд пачек нелегальных сигарет. Основа нелегальной продажи — экономическая составляющая и разница в акцизах.

Также было заявлено, что электронные сигареты и вейпы заняли уже 5% табачного рынка, при этом три четверти такой продукции находится в продаже нелегально. Начальник отдела по борьбе с нелегальной торговлей АО "Международные услуги по маркетингу табака" Игорь Черкасский сравнил вейпы с электросамокатами. Он отметил, что есть уникальный шанс не запрещать их, а применять на практике комплексный подход маркировки и лицензирования, так как "запрет — это уход от проблемы".