Умерла вдова поэта Дербенёва

Вдова поэта Леонида Дербенёва Вера умерла в возрасте 88 лет в Москве. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец" со ссылкой на близких семьи.

Несколько дней назад Веру Ивановну Дербенёву поместили в ковидное отделение. Изначально её состояние улучшилось, но 30 апреля стало хуже — поднялась температура. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти Дербенёву, но ничего не вышло. Веру Ивановну похоронят 4 мая рядом с мужем на Востряковском кладбище Москвы. Организацией похорон занимается её внучка. Время прощания с Дербенёвой пока не определено.