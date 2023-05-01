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1 мая, 13:31
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Умерла вдова поэта Дербенёва

Вдова поэта Леонида Дербенёва Вера умерла в возрасте 88 лет

<p>Вера Дербенёва. <a href="https://www.1tv.ru/shows/segodnya-vecherom/luchshie-momenty/pora-bylo-zamuzh-rozhat-detey-vdova-leonida-derbeneva-porazila-maksima-galkina-otkroveniyami-o-supruzheskoy-zhizni-segodnya-vecherom-fragment-vypuska-ot-17-04-2021" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кадр из передачи "Сегодня вечером" / Первый канал </a></p>

Вера Дербенёва. Кадр из передачи "Сегодня вечером" / Первый канал

Вдова поэта Леонида Дербенёва Вера умерла в возрасте 88 лет в Москве. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец" со ссылкой на близких семьи.

Несколько дней назад Веру Ивановну Дербенёву поместили в ковидное отделение. Изначально её состояние улучшилось, но 30 апреля стало хуже — поднялась температура. Врачи делали всё возможное, чтобы спасти Дербенёву, но ничего не вышло. Веру Ивановну похоронят 4 мая рядом с мужем на Востряковском кладбище Москвы. Организацией похорон занимается её внучка. Время прощания с Дербенёвой пока не определено.

На 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров

На 83-м году жизни умер народный артист России Георгий Демуров

Ранее Лайф писал, что 30 апреля скончался модельер Вячеслав Зайцев в возрасте 85 лет. По словам родственников, причиной стало внутреннее кровотечение. Из-за болезни Паркинсона всемирно известный модельер давно не работал, проживал на даче в Московской области.

Светлана Оперук
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