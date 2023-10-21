Роберт Де Ниро выразил поддержку Стасу Намину в связи с убийством сына

Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин получил множество писем из-за рубежа со словами поддержки в связи с трагичной гибелью сына Артёма Микояна. Свои соболезнования рок-музыканту выразил даже американский актёр Роберт Де Ниро, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Со звездой Голливуда Микояна связывает обучение на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете. Он проходил практику в компании "Требеко" у Де Ниро. Позже сын Намина работал и с другими зарубежными деятелями киноискусства.