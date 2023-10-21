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20 октября, 23:32

Роберт Де Ниро выразил поддержку Стасу Намину в связи с убийством сына

<p>Роберт Де Ниро. Фото © ТАСС / DPA / Johannes Eisele</p>

Роберт Де Ниро. Фото © ТАСС / DPA / Johannes Eisele

Основатель группы "Парк Горького" Стас Намин получил множество писем из-за рубежа со словами поддержки в связи с трагичной гибелью сына Артёма Микояна. Свои соболезнования рок-музыканту выразил даже американский актёр Роберт Де Ниро, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музыканта.

Со звездой Голливуда Микояна связывает обучение на факультете кинематографии в Нью-Йоркском университете. Он проходил практику в компании "Требеко" у Де Ниро. Позже сын Намина работал и с другими зарубежными деятелями киноискусства.

"Роберт Де Ниро выразил соболезнования Стасу Намину в связи с гибелью сына. Артём Микоян работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда", — уточнили в пресс-службе.

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Напомним, что безжизненные тела сына и тёщи Стаса Намина были найдены в Подмосковье в минувший четверг. Искать преступника не пришлось, так как в убийстве сознался пасынок музыканта Роман. Он рассказал криминалистам, что взялся за нож из-за словесной перепалки с бабушкой и братом. Сейчас убийца заключён под стражу.

Илья Пушкарев
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