Пасынка Стаса Намина, убившего бабушку и младшего брата, арестовали на 2 месяца
Суд объявил меру пресечения Роману Микояну — пасынку российского рокера Стаса Намина — за жестокое убийство бабушки и сводного младшего брата. Его арестовали, до 18 декабря обвиняемый будет находиться в СИЗО.
Суд объявил меру пресечения Роману Микояну. Видео © LIFE
Напомним, вчера стало известно об убийстве сына и тёщи легендарного русского рокера Стаса Намина. Выяснилось, что с ними расправился приёмный сын музыканта — Роман Микоян. После жестокой расправы мужчина позвонил в полицию и во всём сознался. По его словам, причиной расправы стал давний семейный конфликт. Известно, что он нередко ссорился с родными из-за своего образа жизни — часто употреблял наркотики. В ходе допроса Роман показал следователям, как убивал родственников.
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