Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки

Пасынку музыканта Стаса Намина Роману Микояну предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата, он сознался в содеянном. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата — п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в телеграм-канале ведомства.