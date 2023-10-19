Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки
СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина
Пасынку музыканта Стаса Намина Роману Микояну предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата, он сознался в содеянном. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
"Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата — п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в телеграм-канале ведомства.
Микоян назвал причиной расправы давний семейный конфликт. В день трагедии он поругался с бабушкой, дождался, когда она уснёт, и совершил убийство. Потом обвиняемый позвонил брату и попросил приехать. В ходе словесной перепалки убил и его. В полицию Микоян позвонил сам.
Напомним, в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний пасынок Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений: они просили его завязать с наркотиками.
t.me / SHOT