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19 октября, 14:13

Пасынок Стаса Намина назвал мотив убийства брата и бабушки

СК предъявил обвинение в двойном убийстве пасынку Стаса Намина

Пасынку музыканта Стаса Намина Роману Микояну предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата, он сознался в содеянном. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Истре ГСУ СК России по Московской области 39-летнему москвичу предъявлено обвинение в убийстве бабушки и брата — п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Микоян назвал причиной расправы давний семейный конфликт. В день трагедии он поругался с бабушкой, дождался, когда она уснёт, и совершил убийство. Потом обвиняемый позвонил брату и попросил приехать. В ходе словесной перепалки убил и его. В полицию Микоян позвонил сам.

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Брат и бабушка оказались не первыми жертвами сына легенды русского рока Стаса Намина

Напомним, в подмосковной деревне Крюково были убиты сын и тёща основателя групп "Парк Горького" и "Цветы" Стаса Намина. Тела режиссёра Артёма Микояна и его бабушки Полины Ткаченко обнаружили с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержан 39-летний пасынок Намина — Роман Микоян. По одной из версий, он мог расправиться с родственниками из-за их нравоучений: они просили его завязать с наркотиками.

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t.me / SHOT

Татьяна Миссуми
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