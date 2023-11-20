10 примеров идеального ремонта, когда люди без помощи строителей переделывали свои дома
Иногда людям не терпится проявить свой талант дизайнеров, поэтому они не ждут строительную бригаду и ваяют ремонт сами. Если вы тоже хотите сделать перестановку или капитально всё изменить, но боитесь, вот вам 10 примеров красоты, созданной обычными людьми.
"Мои гордость и радость. Сейчас и в начале года", — spider_mite_.
Фото © Reddit / spider_mite_
"Сделанный мной садик мечты на балконе", — PeaPolarHare.
Фото © Reddit / PeaPolarHare
"Моя угрюмая ванная в викторианском стиле", — mushm0m.
Фото © Reddit / mushm0m
"Добавим немного... цвета!" — beaulogna0.
Фото © Reddit / beaulogna0
"До и после. Поражает, как сильно может изменить пространство немного краски", — Sashavoo.
"Я разработала на заказ три рисунка на стены в детскую комнату клиента. В восторге, как всё вышло", — gold_suit.
Фото © Reddit / gold_suit
"Мама решила устроить ремонт в моей комнате", — wusterine.
Фото © Reddit / wusterine
"Сделали ремонт на кухне. Теперь много зелёного", — poppiipan.
Фото © Reddit / poppiipan
"Комната моего брата до и после того, как мы её отремонтировали ему в качестве сюрприза", — EmploymentVivid4736.
Фото © Reddit / EmploymentVivid4736
"Местный художник только что закончил свою работу в нашей спальне", — frequencity.
Фото © Reddit / frequencity
Reddit / mushm0m , frequencity