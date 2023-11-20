10 примеров идеального ремонта, когда люди без помощи строителей переделывали свои дома

"Мои гордость и радость. Сейчас и в начале года", — spider_mite_.

Фото © Reddit / spider_mite_

"Сделанный мной садик мечты на балконе", — PeaPolarHare.

Фото © Reddit / PeaPolarHare

"Моя угрюмая ванная в викторианском стиле", — mushm0m.

Фото © Reddit / mushm0m

Фото © Reddit / beaulogna0

"До и после. Поражает, как сильно может изменить пространство немного краски", — Sashavoo.

Фото © Reddit / Sashavoo, Sashavoo

"Я разработала на заказ три рисунка на стены в детскую комнату клиента. В восторге, как всё вышло", — gold_suit.

Фото © Reddit / gold_suit

"Мама решила устроить ремонт в моей комнате", — wusterine.

Фото © Reddit / wusterine

"Сделали ремонт на кухне. Теперь много зелёного", — poppiipan.

Фото © Reddit / poppiipan

"Комната моего брата до и после того, как мы её отремонтировали ему в качестве сюрприза", — EmploymentVivid4736.

Фото © Reddit / EmploymentVivid4736

"Местный художник только что закончил свою работу в нашей спальне", — frequencity.