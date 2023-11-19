Не паникуйте: 8 работающих лайфхаков, как спасти пересоленное блюдо

Хозяйке, которая переусердствовала с солью, не стоит отчаиваться и выкидывать, казалось бы, испорченную еду. Существует несколько простых и эффективных способов по реанимации блюда. В этой статье мы о них и расскажем.

1. ​​Добавить воды

Секреты мастерства: как легко и просто спасти пересоленное блюдо? Фото © Freepik / kroshka__nastya

В пересоленные соус и подливку можно добавить немного чистой воды. Делать это нужно постепенно — две-четыре столовые ложки. Блюдо надо будет довести до кипения и попробовать. Если соли по-прежнему много, тогда можно ещё добавить немного воды и вновь прокипятить.

2. Закиньте картофель

Этот совет работает как для супов, так и для жаркого. Крахмалистые овощи активно поглощают соль. Очистите одну-две картофелины и положите в пересоленное блюдо. После этого готовьте ещё 20 минут. Если блюдо не предполагает наличие картофеля, положите его целиком, а потом удалите.

3. Промойте под водой

Пересолили еду? Восемь лайфхаков, которые помогут быстро это исправить. Фото © Freepik

Пересоленные овощи, крупы, макароны дозволено промыть под проточной водой. Можно также повторно залить водой, довести до кипения и дать постоять пару минут. Вода впитает излишки соли из продуктов.

4. Добавьте кислинки

Исправить пересоленную еду можно, добавив немного кислоты, будь то лимонный сок, винный уксус или другие кислые продукты. Разумеется, соль никуда не денется, но кислота поможет замаскировать её, добавив в ваше блюдо ещё один вкус. Самый очевидный пример — пересоленная рыба, которую можно облагородить, выжав на неё немного лимонного сока. Само собой, в случае с солёной или копчёной рыбой эта идея лежит на поверхности, но не менее удачно сок цитруса справится с пересолом жареной или запечённой. Кроме рыбы с помощью кислоты можно спасти печёные или тушёные овощи, а также некоторые блюда из мяса.

5. Добавьте сливки или сливочное масло

Как спасти пересоленное блюдо? Фото © Shutterstock

Добавление сливочного компонента поможет сделать вкус блюда более мягким. Например, вы пересолили курицу. Небольшое количество сливок или сливочного масла значительно снизит уровень соли. И сделает ваше мясо более нежным.

6. Используйте рис

Это ещё один эффективный поглотитель соли. Если данный продукт неуместен в рецепте, положите рис в марлевый мешочек, проварите с пересоленным блюдом 10 минут и затем удалите его. С помощью риса можно спасти пересоленный фарш, правда, придётся немного поменять рецептуру блюда. Вместо котлет у вас будут ёжики, голубцы, тефтели, но это гораздо лучше, чем жевать пересоленное блюдо.

7. Добавьте чего-нибудь сладкого

Что делать, если пересолили блюдо: восемь способов исправить ситуацию. Фото © Freepik / Racool_studio

Мёд, немного сахара и морковь помогут убрать лишнюю соль в соусах или супе. Как и кислые продукты, сладкие также добавляйте понемногу. Сахар-рафинад с его пористой структурой — отличный абсорбент. Положите два-три кусочка в ложку и опустите в суп. Когда сахар намокнет и начнёт растворяться, вытащите и замените на новые кусочки. Повторяйте, пока не удалите лишнюю соль.

8. Переработайте пересоленные продукты