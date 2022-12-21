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21 декабря, 16:23

Псаки считает визит Зеленского в США попыткой "продать" тему поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил посетить Вашингтон из-за снижения поддержки со стороны США. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она назвала визит украинского лидера попыткой снова "продать" эту тему Конгрессу и обществу страны. По её мнению, парламент встретит Зеленского стоя и бурей оваций.

"Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась, пока русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать Конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной", — написала Псаки в Twitter.

Решающий момент: Что на самом деле попросит Зеленский у Байдена

Решающий момент: Что на самом деле попросит Зеленский у Байдена

Она напомнила, что сейчас на рассмотрении американских законодателей находится инициатива, согласно которой Украине предлагается выделить дополнительную помощь в размере почти 45 миллиардов долларов.

Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.

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ТАСС / AP / Andrew Harnik

Илья Суриков

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