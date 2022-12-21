Псаки считает визит Зеленского в США попыткой "продать" тему поддержки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно решил посетить Вашингтон из-за снижения поддержки со стороны США. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она назвала визит украинского лидера попыткой снова "продать" эту тему Конгрессу и обществу страны. По её мнению, парламент встретит Зеленского стоя и бурей оваций.
"Он бы не совершал этой поездки, если бы поддержка в США не сокращалась, пока русские уничтожают источники энергии и бомбят города. Это попытка продать Конгрессу и обществу. Оставайтесь с Украиной", — написала Псаки в Twitter.
Она напомнила, что сейчас на рассмотрении американских законодателей находится инициатива, согласно которой Украине предлагается выделить дополнительную помощь в размере почти 45 миллиардов долларов.
Ранее Лайф сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря посетит Вашингтон и выступит с речью на заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Позже эту информацию подтвердили в Белом доме.
ТАСС / AP / Andrew Harnik