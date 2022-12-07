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7 декабря, 18:53

Учёные выяснили, как шумные соседи влияют на наше здоровье

NRC: Раздражающий шум способен вызвать сердечно-сосудистые заболевания

Каждый хоть раз в жизни испытывал стресс от шумных соседей, которые способны застать врасплох громкими звуками топота или, например, падения предметов. Как такое соседство способно влиять на здоровье человека, выяснили Маркус Мюллер-Трапет из Национального исследовательского совета Канады и международная группа исследователей.

Как сообщает Medicalxpress.com, для этого они выстроили копию типичной жилой комнаты и посадили туда добровольцев, которым при помощи технологий виртуальной реальности воспроизводились бытовые ситуации.

Выяснилось, что внезапные звуки раздражают куда больше, чем, например, перманентно играющая музыка или чей-то разговор. А в перспективе они могут и вовсе вызвать сердечно-сосудистые заболевания или нарушения сна.

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Обложка ©

Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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