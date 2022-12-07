Учёные выяснили, как шумные соседи влияют на наше здоровье

Каждый хоть раз в жизни испытывал стресс от шумных соседей, которые способны застать врасплох громкими звуками топота или, например, падения предметов. Как такое соседство способно влиять на здоровье человека, выяснили Маркус Мюллер-Трапет из Национального исследовательского совета Канады и международная группа исследователей.

Как сообщает Medicalxpress.com, для этого они выстроили копию типичной жилой комнаты и посадили туда добровольцев, которым при помощи технологий виртуальной реальности воспроизводились бытовые ситуации.

Выяснилось, что внезапные звуки раздражают куда больше, чем, например, перманентно играющая музыка или чей-то разговор. А в перспективе они могут и вовсе вызвать сердечно-сосудистые заболевания или нарушения сна.