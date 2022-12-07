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7 декабря, 18:39

ПВО России сбила ракеты над селом в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка

Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — написал глава региона.

Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области

Система ПВО сбила ракету над селом Казначеевка Белгородской области

А 4 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Тогда снарядом было разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению.

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ТАСС / Минобороны РФ

Андрей Бражников

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