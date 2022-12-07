ПВО России сбила ракеты над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — написал глава региона.