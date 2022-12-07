ПВО России сбила ракеты над селом в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков: Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка
Система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе Белгородской области, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Наша система ПВО сбила ракеты над селом Кулешовка в Красногвардейском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий", — написал глава региона.
А 4 декабря Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Тишанка Волоконовского района Белгородской области. Тогда снарядом было разрушено нежилое здание, повреждения есть на линиях газоснабжения и электроснабжения к данному домовладению.
ТАСС / Минобороны РФ