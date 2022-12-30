Пробка перед Крымским мостом растянулась на пять километров

Протяжённость автомобильной пробки на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составляет более пяти километров, проезд через мост занимает несколько часов. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

"Протяжённость пробки перед Крымским мостом превысила пять километров. Пропускная способность пунктов сейчас составляет примерно 190 машин в час. Водителям необходимо учитывать, что количество автомобилей в очереди выросло по сравнению с утром 30 декабря, проезд через мост займёт несколько часов", — сказано в записи оперштаба во "ВКонтакте".

При планировании поездки оперштаб предлагает закладывать дополнительное время на прохождение обязательного досмотра или воспользоваться альтернативными маршрутами. Кроме того, перед въездом на мост со стороны Краснодарского края работает пункт обогрева для водителей и пассажиров. В пункте есть горячий чай, вода, а также находятся биотуалеты. Также организован подвоз воды водителям. При необходимости будет организована работа полевой кухни.