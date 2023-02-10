Военные США сбили неизвестный летательный аппарат над Аляской
Военные США сбили неизвестный аэростат, вошедший в американское воздушное пространство над штатом Аляска. Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
При этом он уточнил, что пока не установлены принадлежность и назначение аппарата, который был намного меньше и проще, чем китайский аэростат, сбитый ранее над Атлантикой. Американская сторона считает, что он был беспилотным, об этом можно судить по записи с истребителя.
"Могу подтвердить, что Министерство обороны в последние 24 часа отслеживало высотный объект в воздушном пространстве Аляски. Объект летел на высоте 40 тысяч футов (12 километров) и представлял определённую опасность для гражданской авиации", — отметил Кирби.
Летательный аппарат был сбит по поручению президента США Джо Байдена. Его обломки упали на лёд в территориальных водах США.
Напомним, 3 февраля Пентагон заявил об обнаружении некоего разведывательного воздушного шара над континентальной частью США. Позднее в Китае официально признали, что это их гражданский аэростат, который случайно отклонился от маршрута из-за ветра. 4 февраля в небе над штатом Южная Каролина американские военные сбили аппарат. В ответ на это власти Китая сделали Вашингтону представление и выразили решительный протест.
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