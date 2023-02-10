Военные США сбили неизвестный летательный аппарат над Аляской

При этом он уточнил, что пока не установлены принадлежность и назначение аппарата, который был намного меньше и проще, чем китайский аэростат, сбитый ранее над Атлантикой. Американская сторона считает, что он был беспилотным, об этом можно судить по записи с истребителя.