"Милан" обыграл "Торино" Миранчука в матче чемпионата Италии

"Милан" победил "Торино" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 62-й минуте забил форвард Оливье Жиру.

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл всю игру.

"Милан" прервал семиматчевую серию без побед во всех турнирах и, набрав 41 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. "Торино" располагается на седьмой строчке с 30 баллами в активе.