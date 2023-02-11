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10 февраля, 22:26

"Милан" обыграл "Торино" Миранчука в матче чемпионата Италии

"Милан" победил "Торино" в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча на стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 62-й минуте забил форвард Оливье Жиру.

Полузащитник "Торино" Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл всю игру.

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"Милан" прервал семиматчевую серию без побед во всех турнирах и, набрав 41 очко, поднялся на третье место в турнирной таблице. "Торино" располагается на седьмой строчке с 30 баллами в активе.

Ранее Лайф писал, что "Монако" хочет продлить контракт с Александром Головиным на фоне слухов об уходе игрока в Германию. По информации французских СМИ, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

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Twitter / AC Milan

Артур Лапсаков
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