В США сообщили о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в России весной

По данным газеты, окончательное решение о возможном визите ещё не принято и находится на ранней стадии обсуждения, поэтому даты поездки неизвестны. Однако в публикации упоминается апрель или май как предполагаемый вариант. Издание настаивает, что председатель КНР намерен выразить свою приверженность многосторонним мирным переговорам, а также обсудить с Путиным недопустимость использования ядерного оружия.