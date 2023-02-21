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21 февраля, 15:58

В США сообщили о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в России весной

WSJ: Си Цзиньпин намерен посетить Россию весной ради переговоров по Украине

<p>Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Lauren DeCicca</p>

Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Lauren DeCicca

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в течение ближайших месяцев посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По данным газеты, окончательное решение о возможном визите ещё не принято и находится на ранней стадии обсуждения, поэтому даты поездки неизвестны. Однако в публикации упоминается апрель или май как предполагаемый вариант. Издание настаивает, что председатель КНР намерен выразить свою приверженность многосторонним мирным переговорам, а также обсудить с Путиным недопустимость использования ядерного оружия.

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Татьяна Миссуми
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