В США сообщили о планах Си Цзиньпина встретиться с Путиным в России весной
WSJ: Си Цзиньпин намерен посетить Россию весной ради переговоров по Украине
Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Lauren DeCicca
Председатель КНР Си Цзиньпин планирует в течение ближайших месяцев посетить Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным газеты, окончательное решение о возможном визите ещё не принято и находится на ранней стадии обсуждения, поэтому даты поездки неизвестны. Однако в публикации упоминается апрель или май как предполагаемый вариант. Издание настаивает, что председатель КНР намерен выразить свою приверженность многосторонним мирным переговорам, а также обсудить с Путиным недопустимость использования ядерного оружия.
Напомним, сегодня секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с членом Компартии КНР Ван И. Российская сторона в ходе переговоров подтвердила приверженность Москвы концепции единого Китая. Патрушев заверил Ван И в согласии с позицией Пекина по вопросу Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга.