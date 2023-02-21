Ван И спросил Борреля, почему Россию вооружать нельзя, а Украину можно

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ему пришлось объяснять главе канцелярии Комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И разницу между поставками оружия Украине и России. По его словам, "откровенный разговор" на данную тему произошёл у них на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Он сказал, что Китай не даёт оружия стране, которая находится в состоянии войны. Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчёркивая, что таков принцип внешней политики Китая... Он спросил: "Почему тебя беспокоит то, что я могу дать оружие России, если ты даёшь оружие Украине?" Мне пришлось объяснить ему большую разницу, рассказать, какую угрозу несёт нам [спецоперация] на Украине", — сказал Боррель в ходе пресс-конференции в НАТО.