"Поддержка лишь на словах": Востоковед рассказал об истинном отношении Китая к России

Китай пытается "усидеть на двух стульях", сохраняя хорошие отношения с Россией и при этом улучшая взаимовыгодные экономические связи с США и странами Евросоюза. Такое мнение выразил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Востоковед напомнил, что Пекин экономически гораздо более тесно связан со странами Запада, нежели с Москвой. Несмотря на то что товарооборот между РФ и КНР увеличивается, общая доля российской стороны в китайской торговле по-прежнему остаётся незначительной.

"Товарооборот Китая с США и странами Евросоюза очень велик. Он превосходит товарооборот между Россией и КНР в восемь-десять раз. Соответственно, Пекин хочет сохранить хорошие отношения с Западом, но одновременно заинтересован и в том, чтобы для него Россия была крепким тылом, чтобы он получал оттуда ресурсы", — сказал эксперт в эфире радио "Комсомольская правда".

Котков отметил, что китайцы посылают Западу всяческие сигналы о том, что ругаться с ними они не намерены не то что из-за Москвы, но даже из-за Тайваня. По словам специалиста, сейчас Китай старается максимально сохранить свободу собственных манёвров, поскольку не связан с нашей страной никаким союзническим договором, да и союзником РФ Пекин официально себя не назвал. Увы, но пока можно лишь наблюдать то, что Поднебесная только на словах поддерживает Москву в противостоянии с Западом, резюмировал востоковед.