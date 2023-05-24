США надеются наладить отношения с Китаем благодаря новому послу КНР
Госдеп: США хотят наладить отношения с Китаем после прибытия нового посла КНР
США хотят нормализовать отношения с Китаем благодаря прибытию в Вашингтон нового посла КНР Се Фэна. Об этом заявил на брифинге Представитель Госдепа Мэтью Миллер.
"Мы по-прежнему привержены, как мы уже неоднократно заявляли, поддержанию каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией", — заявил дипломат.
Как пишет CNN, комментируя это заявление, в последние недели были сигналы о снижении накалённой обстановки в отношениях Вашингтона и Пекина.
Се Фэн также подтвердил намерение укреплять американо-китайские отношения во времена "серьезных трудностей и вызовов".
Ранее газета Politico сообщала, что новый китайский посол прибудет в США 23 мая. Также издание напомнило о недавней встрече помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и члена Политбюро ЦК КПК Ван И, который возглавляет канцелярию Комиссии по иностранным делам ЦК партии.
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