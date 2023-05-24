США надеются наладить отношения с Китаем благодаря новому послу КНР

США хотят нормализовать отношения с Китаем благодаря прибытию в Вашингтон нового посла КНР Се Фэна. Об этом заявил на брифинге Представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Мы по-прежнему привержены, как мы уже неоднократно заявляли, поддержанию каналов связи с КНР для ответственного управления конкуренцией", — заявил дипломат.

Как пишет CNN, комментируя это заявление, в последние недели были сигналы о снижении накалённой обстановки в отношениях Вашингтона и Пекина.

Се Фэн также подтвердил намерение укреплять американо-китайские отношения во времена "серьезных трудностей и вызовов".